В Испании заправка предложила водителям бензин по 13 центов за литр

Улицы в испанском городке Альфафар просто встали из-за необычной ситуации, произошедшей на одной из автозаправок. Там была установлена крайне низкая цена на бензин - всего 13 центов за литр. И водители тут же выстроились в огромные очереди, вызвав заторы на дорогах, отмечает La Razon.

© Российская Газета

Вот только это оказалась не благотворительная акция, а сбой в работе компьютера. И сотрудники заправки отказались продавать топливо по указанной цене, несмотря на требования водителей. Причем это было законное требование, поскольку брать денег больше за продаваемый товар, чем указано на ценнике, запрещено еще законом от 1972 года. В итоге между работниками и недовольными автовладельцами разгорелся конфликт, в который пришлось вмешаться полиции. В итоге станция была временно закрыта.

Ажиотаж, вызванный компьютерным сбоем, понятен, ведь сегодня стоимость одного литра самого распространенного автомобильного топлива (95-й бензин) составляет около 1,5 евро.