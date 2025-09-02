Как эксперты оценивают перенос системы "Платон" на регионы

Введение платы за проезд грузовиков по региональным дорогам станет дополнительным источником средств для ремонта и развития дорожной инфраструктуры, однако усилит финансовую нагрузку на транспортно-логистический сектор. Так эксперты "Российской газеты" прокомментировали возможное распространение федеральной системы "Платон" на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

Соответствующую концепцию разрабатывает Высшая школа экономики по заказу Росавтодора. В документе рассматривается вопрос о введении платы за проезд грузовиков массой свыше 12 тонн. Однако о конкретном внедрении меры речи пока не идет.

По словам декана Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, включение региональных дорог в федеральную систему "Платон" обсуждается давно. Причина - в быстром разрушении дорожного покрытия из-за интенсивного движения крупнотоннажных грузовиков и потребности в дополнительных источниках пополнения региональных бюджетов на строительство и ремонт дорог. При этом, отмечает эксперт, транспортная логистика с введением платы за проезд грузовиков однозначно подорожает, что может отразиться на конечной стоимости товаров и услуг.

"Негативный эффект может быть сбалансирован, если собранные средства пойдут не просто на поддержание дорожной инфраструктуры, а на ее активное развитие. В этом случае строительство новых объектов транспортной инфраструктуры создает долгосрочный экономический эффект", - отметил Завьялов.

Мнения самих грузоперевозчиков разделились. Заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию ГК "Дело" Елена Свирина считает, что введение прямой платы за проезд по региональным и муниципальным дорогам - логичная мера и "наиболее адекватный способ" поддержания транспортной инфраструктуры в хорошем состоянии.

"Я не думаю, что это существенно повлияет на грузоперевозки. Мы уже привыкли к платным трассам вокруг Москвы и в других регионах. Это не снизило объемы перевозок", - пояснила Свирина.

К тому же, добавила она, у грузоперевозчика почти всегда есть выбор: ехать бесплатной, но долгой дорогой или платной, но быстрой.

"В Европе такая модель существует давно. Россия движется в том же направлении, как к способу устойчивого финансирования дорожной инфраструктуры. Думаю, для крупных компаний это не станет серьезной нагрузкой", - резюмировала топ-менеджер ГК "Дело".

В свою очередь генеральный директор международной транспортно-логистической компании "ТРАСКО" Евгений Шакалида считает, что запуск аналога федеральной системы "Платон" на уровне регионов не решит текущие проблемы дорожной отрасли, зато создаст новые барьеры для бизнеса и потребителей.

"Сектор грузоперевозок и так переживает непростые времена. Дополнительная плата за проезд станет для него серьезным финансовым ударом, в результате которого большинство компаний будут вынуждены повысить тарифы, а некоторые и вовсе прекратить свою деятельность. Это напрямую скажется на потребителях, так как рост логистических издержек неизбежно приведет к удорожанию товаров", - подчеркнул бизнесмен.

Особенно остро, по мнению руководителя "ТРАСКО", повышение тарифов может отразиться на жителях удаленных территорий, куда доставка грузов и так обходится дороже.

Исполнительный директор сервиса "Грузовичкоф" Андрей Пасечников согласен с тем, что грузовой транспорт оказывает значительную нагрузку на дорожное покрытие и ускоряет его износ, поэтому введение платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам может быть обосновано.

Он также указал на данные Минтранса, согласно которым более 50% региональных дорог в России требуют ремонта, на что бюджетного финансирования часто недостаточно. Однако, считает Пасечников, при введении нового дорожного сбора необходимо учитывать экономическую ситуацию и уровень дохода бизнеса в регионах.

"Без сбалансированного подхода мера может создать дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес, зависящий от логистики", - пояснил представитель сервиса "Грузовичкоф".

По его словам, введение платы за проезд по региональным и муниципальным дорогам увеличит операционные расходы грузоперевозчиков, так как эти маршруты составляют значительную часть логистических цепочек, особенно для доставки "последней мили".

"Это может привести к росту себестоимости услуг, что потребует оптимизации процессов или корректировки тарифов. По нашим оценкам, дополнительные расходы могут составить до 5% от текущих затрат на маршруты в зависимости от региона и размера платы", - отметил Пасечников.

По его мнению, для малых предприятий введение платы за проезд по региональным и муниципальным дорогам действительно может стать обременительной мерой, если не будут предусмотрены льготы или механизмы компенсации, например, налоговые вычеты.

В самой компании "Грузовичкоф", по словам Пасечникова, уже анализируют возможные сценарии и работают над повышением эффективности маршрутов, чтобы минимизировать влияние на клиентов. Также предприниматели рассчитывают, что новые дорожные сборы при их введении будут иметь прозрачный механизм реализации и приведут к улучшению качества дорог, что в долгосрочной перспективе может снизить расходы на обслуживание автопарка.