В российском сегменте автомобильного премиума случился переворот

По данным аналитиков, в июле 2025 года россияне купили чуть более 10 тысяч новых автомобилей премиум-класса. Этот показатель на 11% ниже, чем был зафиксирован в том же месяце прошлого года.

© Quto.ru

Китайский бренд Tank, который был первым в мае и июне, уступил пальму первенства другому китайскому суббренду — Exeed, который вернул себе лидирующую позицию. Несмотря на то, что продажи марки Exeed за год сократились на 58%, в июле она смогла реализовать 1 485 автомобилей, что позволило ей встать на первое место. Вслед за ней расположился предыдущий лидер, Tank, который продал 1 459 своих машин, что также говорит о снижении показателя на 42% относительно июля 2024 года.

Замыкает «тройку» лидеров немецкая BMW, которая, в отличие от конкурентов, продемонстрировала впечатляющий рост — её продажи увеличились в 2,2 раза и достигли 1 390 единиц.

В первую «пятёрку» самых популярных премиальных марок также вошли LiXiang с результатом в 1 003 проданных автомобиля и Hongqi, машины которого выбрали 743 покупателя.