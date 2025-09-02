Что грозит водителю за оторванный пистолет на АЗС

Ситуация, когда водитель по неосторожности отрывает заправочный пистолет от шланга, встречается не так уж редко. Главное в этот момент - не поддаваться панике и четко следовать простому алгоритму. Это позволит избежать более серьезных последствий и обеспечит безопасность всех присутствующих на территории АЗС. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон BMW" Александр Солончук.

© Российская Газета

1. Немедленно остановите заправку. Если двигатель еще работает, а топливо продолжает подаваться (в случае, если пистолет был сорван с защелки), нажмите на аварийную кнопку остановки топливозаправочной колонки. Она обычно расположена на самой колонке и помечена ярким цветом или надписью "Стоп". Если аварийной кнопки нет или вы не видите ее, заглушите двигатель автомобиля.

2. Ни в коем случае не пытайтесь вставить пистолет обратно или каким-либо образом манипулировать с оборудованием. Ваша задача - минимизировать риски. Разлитое топливо легко воспламеняется.

3. Немедленно сообщите оператору/заправщику. Персонал проходит специальный инструктаж по действиям в аварийных ситуациях. Они знают, как перекрыть подачу топлива на конкретной колонке, эвакуировать людей и правильно ликвидировать последствия.

4. Отойдите на безопасное расстояние и предупредите других. Если есть риск возгорания (например, вы почувствовали сильный запах паров или увидели разлив), предупредите других посетителей, чтобы они отошли и воздержались от использования открытого огня и телефонов.

5. Будьте готовы нести финансовую ответственность. После ликвидации основной опасности представитель АЗС составит акт о произошедшем инциденте и причиненном ущербе. Владелец АЗС имеет право потребовать от вас возмещения ущерба, причиненного оборудованию (ремонт или замена пистолета, шланга, муфты и т.д.), а также затрат на устранение последствий (сбор разлитого топлива, очистка территории) в соответствии с действующим законодательством.

Самое важное - помнить, что безопасность людей всегда на первом месте.

Спокойные и правильные действия помогут избежать гораздо более серьезных проблем. На современных АЗС установлены системы аварийной остановки и защиты, но человеческая собранность - главный фактор предотвращения ЧП, - отметил специалист.