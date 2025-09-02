Самоблок, парт-тайм и повышенная прыгучесть: тест-драйв JAC T9 TDi

В преимущественно дизельном сегменте пикапов у нас в России преобладают бензиновые машины, поскольку почему-то именно с ними многие бренды выходят на рынок легких грузовичков. JAC T9 – наглядный тому пример. Российская премьера этой модели с бензиновым двигателем состоялась весной прошлого года, и лишь в конце лета этого года производитель вывел на рынок дизельную модификацию автомобиля.

JAC – компания честная. Она не скрывает своих намерений и открыто заявляет о том, что JAC T9 появился у нас с прицелом на локализацию. Причем локализацию под собственным брендом. Все мы понимаем, где и в каких примерно масштабах это будет происходить. И тем более любопытно будет увидеть, что из этого выйдет и как самый российский из всех автопроизводителей Поднебесной распозиционируется со своими отечественными клонами. А пока этого не случилось, в дилерских центрах будут продаваться сугубо китайские машины с их сугубо китайскими агрегатами и настройками.

Впрочем, эти агрегаты изготавливаются всемирно известными глобальными брендами на собственных заводах в КНР. Так, на JAC T9 TDi установлена раздаточная коробка BorgWarner с электронно-управляемым выбором режимов, самоблокирующийся задний дифференциал Eaton, коробка передач ZF и многое другое от известных производителей. Поэтому в плане надежности вопросы тут вряд ли могут возникать.

Если уж начали с этих агрегатов, то продолжим тему реализации полного привода пикапа. Тут используется схема с честным Part-Time, обеспечивающая за счет жесткого подключения распределение крутящего момента между осями в соотношении 50:50. То есть, в этом плане JAC T9 – самый настоящий внедорожник.

На выбор водителю предложены три режима: 2WD с передачей момента только на заднюю ось, 4WD High, подключающий на сомнительных грунтах все четыре колеса, и 4WD Low для совсем уж сурового бездорожья. На последнем иногда не помешает и ранее упомянутый полноценный самоблок, а не его бутафорская инсинуация, которая иногда встречается на других пикапах.

Но мы немного забежали вперед, давайте по порядку.

JAC T9 TDi – автомобиль крупный. С габаритами 5330×1965×1880 мм, колесной базой 3110 мм и полной массой 3,1 т он представляет собой один из самых больших официально продающихся в нашей стране пикапов. И, по словам производителя, он еще и самый популярный: на него приходится 53% продаж в сегменте. А дизель, по идее, эту популярность должен усилить.

Во-первых, просто потому, что появляется дополнительная модификация. А во-вторых, потому что именно с нее, по большому счету, и стоило бы начинать полтора года назад: пикапу мотор на тяжелом топливе подходит больше, чем бензиновый.

Силовая установка JAC T9 TDi состоит из 2-литрового турбодизеля семейства 4DB2 (163 л.с. и 410 Нм крутящего момента) и 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Особенностью этой версии двигателя является наличие турбонагнетателя Garrett с изменяемой геометрией и системы питания Common Rail от Bosch с давлением порядка 2000 бар. Такая система на дух не переносит некачественного топлива и требует только самой чистой солярки. Более ранние модификации этого мотора грешили всевозможными утечками масла, но достались ли они ему в наследство от предшественников, пока сказать трудно – опыта эксплуатации этого дизеля еще слишком мало.

Спасибо российскому JAC за то, что они оградили нас от мочевины. Однако наличие даже сажевого фильтра способно потрепать нервы, и хорошо, что кроме автоматического режима регенерации, производитель предусмотрел и ее принудительное включение – соответствующая кнопка находится внизу передней панели слева.

Подвески у пикапа классические: спереди – независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – зависимая рессорная (пять листов) с гидравлическими амортизаторами. Допустимая нагрузка на ось – 1310 кг и 1950 кг соответственно.

Модное с традиционным

В оформлении салона, как практически в любом современном китайском автомобиле, ярко и массивно доминирует гигантский 10,4-дюймовый сенсорный HD-дисплей мультимедийной системы. Но и тут снова хочется сказать спасибо китайским товарищам (или их российским представителям) за то, что водитель и пассажиры не остались полностью без физических клавиш. К счастью, им предоставлена возможность управлять настройками климатической системы с помощью классических кнопок, которые находятся под дисплеем.

Выбор режимов движения, равно как и типа привода, осуществляется тоже без приевшегося сенсорного тыкания. В первом случае у нас есть что-то вроде тумблера-качельки возле селектора АКП, во втором – привычная шайба, с которой никак не ошибешься. Кроме того, кнопки есть и на рулевом колесе, хорошо знакомом по другим моделям JAC. В общем, ребята от души постарались соединить модное с традиционным, за что им, повторюсь, искренняя благодарность.

Хотя лично мне модного все-таки немного не хватало. Устанавливая перед лицом водителя электронную приборную панель, можно было бы предложить нечто большее, чем две темы оформления, различающихся фактически только цветом. Впрочем, это уже субъективное ворчание без особых претензий. Наличие беспроводной зарядки и двух USB-разъемов спереди и еще двух для задних пассажиров (причем один из них –Type-C) во многом компенсирует эту нехватку модности.

Сдулись и поехали!

Тестировать автомобиль мы отправились на серпантины вблизи Архыза. Это идеальное место для того, чтобы испытать потенциал пикапа с явно внедорожными амбициями. Описывая размеры, мы не упомянули очень приличные свесы: 945 мм спереди и 1275 мм сзади. Удивительно, но они практически не мешали автомобилю на местных горных полудорогах-полупроселках чувствовать себя в своей тарелке. Лишь пару раз я где-то уперся, что-то боднул, но в остальном же «пролезаемость» у пикапа достойная. А ходы задней подвески чуть ли не в колесо так и не позволили вывесить машину диагонально: ни одного подходящего места для такого безобразия я не нашел.

Автомобиль оборудован камерами по кругу, поэтому всегда есть возможность хотя бы в общих чертах изучить окружающую обстановку. Качество изображения, конечно, не как в голливудском блокбастере, но заметить предательски выступающий камень или малозаметную корягу, норовящую подлезть под брюхо, оно позволяет легко. Так что даже не сильно подготовленный водитель на бездорожье, скорее всего, в грязь лицом не ударит.

Ну а дизельная тяга – всегда дизельная тяга. Она вывозит из самых заковыристых ловушек и даже водоемов глубиной по ватерлинию. Заявленная производителем глубина преодолеваемого брода составляет 800 мм при клиренсе 210 мм, и тут главное – не зачерпнуть водички, случайно нагнав волны. Здесь опять выручает парт-тайм и если хотите – самоблок. Впрочем, последний предназначен все-таки для немного иных ситуаций.

Однако природная прыгучесть пикапа зачастую делает все эти полноприводные фишки абсолютно бесполезными. Теряя связь с дорожным покрытием, особенно на каменистых и сыпучих почвах, автомобиль начинает уходить в сторону даже на очень небольшой скорости. Попало одно колесо куда-то не туда, и машина начинает потихонечку сползать совсем не в ту сторону, в которую ты ее направляешь.

В таких случая приходится спускать давление в шинах. Что я и сделал почти сразу, как только ощутил все прелести джаковского драйва. По регламенту в колесах должно быть 2,5 атмосферы, однако лучше сдуться до 2,3-2,2. Хотелось еще больше, но и на неуставных 2,2 атм машина хоть как-то усмиряет свой пыл и сокращает количество неприятных сползаний и приземлений не туда, откуда взлетела.

Другой вариант обуздать прыгучесть – загрузить короб за спиной килограммов на 150-200. Эта нагрузка приведет заднюю ось в чувство, хотя сложно представить, чтобы владельцы автомобиля в обычной гражданской жизни постоянно возили с собой балласт. Зачем тратиться на него? Возрастающий в соответствии с увеличением массы расход топлива никем не приветствуется, и вы вряд ли с этим поспорите.

На трассе избыточная прыгучесть тоже ничего хорошего не сулит. Но таков сегмент, такова конструкция. На какие-то вещи приходится идти в любом случае: снижать давление, грузить балласт… В зависимости от условий эксплуатации, поставленных задач и крепости духа водителя приходится искать какие-то компромиссы.

JAC T9 TDi по умолчанию заднеприводный, а когда у машины уходит в сторону ведущая ось – это вдвойне невесело. Может быть, даже печально. Ведь вы знаете, какие у нас дороги, особенно зимой и особенно, когда торопишься под Новый год к праздничному столу. К нему желательно успеть живым и здоровым, но на пикапе лучше никуда не торопиться и помнить про особенности заднего привода.

Впрочем, слишком сильно куда-то спешить на JAC T9 TDi вряд ли получится: динамикой он не поражает воображение. Производитель о его характеристиках в этом плане скромно умалчивает, но первого нажатия на педаль акселератора достаточно, чтобы распознать некоторую ватность характера JAC T9 TDi. Он неплохо подхватывает на низах и разгоняется по ровной прямой, но энергичный обгон в горку для него – маленький подвиг. К маневру нужно заранее подготовиться и настроить не только себя, но и того, кого вы собираетесь обгонять. Например, подачей соответствующих светозвуковых сигналов. Только после этого можно отважно ринуться в бой.

Уже в процессе разгона дизель просыпается, и тут важно не переусердствовать с педалью газа: инертность двух тонн снаряженной массы никто не отменял. Раскочегаривать дизельное нутро гиганта можно только четко представляя себе последствия этого увлекательного процесса.

Немного взбодрить трансмиссию позволяет режим «Спорт» системы Drive Mode. Он придает пикапу больше динамики, хотя в горку и при загрузке приемистость все же заметно увядает. Но повторюсь: на низах и в самом начале средних оборотов отклик неплох. Педаль работает достаточно информативно, и, кстати, в такие моменты надрыва отчетливо замечаешь, насколько тихо работает двигатель.

В моторном отсеке проложена шумоизоляция везде где только можно. Резинками укатали даже клапанную крышку. Неудивительно, что акустический комфорт в салоне получился на достойном уровне. Характерное дизеление слышится только на резких перегазовках, а в обычном драйве двигатель просто тихо работает, не вызывая своим голосом никаких неприятных эмоций.

Но в этом акустическом благолепии главное – не забыть, что полная масса машины составляет 3100 кг со всеми вытекающими последствиями, важными в первую очередь для жителей столицы. Поэтому будьте аккуратны и помните, что JAC T9 TDi – хоть и комфортный, но грузовик.