Эксперты рассказали "РГ", когда ждать восстановления объема продаж автомобилей

В правительстве заявили о постепенном восстановлении отечественного авторынка. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС отметил, что позитивные тенденции уже видны, а снижение ключевой ставки до 15% и ниже будет еще активнее стимулировать продажи авто.

© Российская Газета

Эксперты "Российской газеты" считают, что возврат к прежним объемам продаж автомобилей в России возможен при снижении ключевой ставки не менее чем до 10% и стабилизации цен на машины.

Кризис на российском авторынке продолжается в течение всего 2025 года. Из-за масштабного падения спроса в грузовом и легковом сегментах ряд автопроизводителей, в частности, ГАЗ и АвтоВАЗ, объявили о вынужденном переводе производств на четырехдневную рабочую неделю. По данным самих участников рынка и экспертным оценкам, снижение продаж только в сегменте коммерческого транспорта достигло 30-60%.

Главной причиной падения продаж называют высокую ключевую ставку, из-за которой значительно подорожали кредиты и лизинговые программы.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, снижение ставки до 15%, безусловно, подстегнет спрос на автомобили, однако не приведет к устойчивому росту рынка.

"Есть и другие сдерживающие факторы. Во-первых, платежеспособность населения: потенциальные покупатели могут откладывать крупные покупки не только из-за дорогого кредита, но и из-за высоких ставок по депозитам и желания сберегать деньги, а не тратить. Второе - это высокие цены на автомобили: за последние годы средняя цена новой машины выросла из-за изменения структуры предложения, включая уход некоторых брендов, логистические издержки и инфляцию", - пояснил Щербаченко.

По его данным, с марта прошлого года средняя стоимость китайских марок выросла на 9%, а российских - на 13%. Поэтому даже при снижении стоимости кредита высокая цена самого автомобиля останется барьером для покупателей, считает эксперт.

Того же мнения придерживается вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он отметил, что цены даже на отечественные авто сегодня стартуют примерно с 1,5 млн рублей, и это не по карману многим россиянам. Причем столько стоит автомобиль, который еще сравнительно недавно стоил 450-500 тыс. рублей, что тоже сдерживает покупателя, обратил внимание эксперт.

Снижение ключевой ставки Центробанка до 15 процентов подстегнет спрос на автомобили, однако не приведет к устойчивому росту рынка

Кроме того, считает Хайцеэр, отечественные производители предпринимают недостаточно усилий для увеличения спроса на свою продукцию и не предлагают покупателю выгодных финансовых инструментов.

"Например, когда человек выплачивает 50% за автомобиль и получает на год-два рассрочку под 1-2%. Такая практика есть у китайских импортеров, была у некоторых покинувших рынок брендов. Это стимул, активная компенсация затрат", - пояснил эксперт.

По мнению Хайцеэра, ставки 15% и чуть ниже недостаточно, чтобы покупатели снова массово пошли в автосалоны.

"Качественным шагом", по его оценке, будет ставка меньше 10%.

Тем не менее, считают эксперты, снижение ставки до 15% запустит позитивный тренд, особенно в сегменте кредитных продаж.

Так, в лизинговой компании "Европлан" рассчитывают, что снижение ключевой ставки будет способствовать восстановлению деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса, где компаниям станет легче привлекать заемные средства.

"В настоящий момент наблюдается накопление отложенного спроса на рынке автолизинга. Аналогичная динамика была в 2020-м и 2022 годах, после которой в последующие годы рынок показал рост на 69% и 94% соответственно. Это подтверждает потенциал быстрого восстановления при улучшении экономической ситуации", - отметили в пресс-службе компании.

Там также сообщили, что уже готовятся к возможному увеличению спроса на лизинговые программы и зарезервировали достаточный капитал в несколько десятков миллиардов рублей, чтобы поддержать рост бизнеса и обеспечить ему необходимое финансирование.

При этом в компании подтверждают, что авторынок начал "оживать": по сравнению с первым кварталом текущего года был зафиксирован рост продаж в легковом сегменте на 20%, в коммерческом - на 14%.

"Точно сказать, какая часть этого роста обусловлена сезонным фактором, а какая - восстановлением рынка, сложно. Мы пока не наблюдаем ярко выраженного спроса. По нашему мнению, активизация рынка возможна при снижении ключевой ставки до уровня 12% и ниже", - сказали в компании.

По прогнозу Щербаченко, снижение ключевой ставки до 15% произойдет в четвертом квартале текущего года, а рост авторынка начнется с некоторым лагом после этого и станет более явным к первому-второму кварталу 2026 года.

Однако считает эксперт, для устойчивого роста продаж авто необходимо повышение доступности кредитов в сочетании с ростом доходов населения и стабилизацией цен на автомобили.

Тем временем в Минпромторге РФ заявили о новых мерах стимуляции продаж на авторынке. Сообщается, что скидка на легкие коммерческие автомобили по программе льготного лизинга будет временно увеличена с 10% (но не более 500 тыс. руб.) до 20% (но не более 1 млн руб.).