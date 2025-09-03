Стоит ли отдавать за "Москвич 8" три миллиона рублей

Среднеразмерный кроссовер "Москвич 8" впервые в истории бренда предлагает клиентам семь посадочных мест и щедрые запасы пространства в грузовом отсеке (при пятиместной раскладке). Бонусом идут прежде не свойственные моделям, выпускающимся на столичном автозаводе, приметы статусности и едва ли не премиальные позиции в списке опций. Однако для реального покупателя не менее важно, как большой "Москвич" едет. В этом мы и разобрались.

Выпуск "Москвича 8" налажен на одноименном столичном предприятии методом крупноузловой сборки, в планах переход на мелкоузловое производство, активно идет локализация отдельных компонентов. При этом на предприятии не скрывают, что автомобиль разработан на базе китайской модели JAC Sehol X8 Plus.

Помимо оригинальных логотипов, "восьмерка" уже сегодня получила ряд доработок для нашего рынка. Это, прежде всего, усиленная антикоррозийная обработка, утепленный кузов, расширенный "зимний пакет", система "ЭРА-ГЛОНАСС". Кроме того, безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор дефорсирован для нашего рынка со 184 л.с. до 176 л.с. для повышения ресурса и стабильной работы агрегата в российских условиях. В качестве трансмиссии используется исключительно 7-ступенчатая роботизированная коробка передач (в КНР доступна также и "механика"), а привод безальтернативно передний.

Дизайн "восьмерки" вышел в целом спокойным. Лишь во фронтальной части можно разглядеть нотки агрессии. Радиаторная решетка во всю ширину кузова, трехъярусная светодиодная оптика, выпяченная губа фронтального рассекателя и хромированные внешние элементы выглядят эффектно, на автомобиль смотрят. Отметим также, что для "восьмерки" предусмотрены 19-дюймовые колеса с высоким профилем, а "докатка" смонтирована под задним свесом, чтобы сэкономить пространство в багажнике.

Объем последнего по паспорту - 418 л при семиместной компоновке, если мерить от фальшпола до крыши. При таком раскладе в отсек можно загрузить несколько небольших чемоданов. Если же сложить кресла второго и третьего ряда, то недра "восьмерки" увеличатся до очень внушительных 2153 литров, почти как в микроавтобусе. Клиренс по паспорту составляет 190 мм, но по факту пластиковый пыльник над картером двигателя отбирает еще пару сантиметров. Иными словами, перед нами достаточно большой и цивильный городской SUV.

О пользе консервативности

Салон производит приятное впечатление как изящными формами внутренних панелей, так и материалами отделки. Процент мягких пластиков и экокожи высок, физических кнопок и тумблеров по современным меркам очень немало, и этот олдскульный инструментарий сбалансирован цифровым сектором. 12,3-дюймовые экраны "приборки" и тачскрина сшиты в один кластер и неплохо защищены от бликов как специальным слоем остекления, так и сразу несколькими выступами-козырьками, причем над "приборкой" такая шора - самая большая, ведь ключевая дорожная информация, включая цифровые индикаторы спидометра, выводятся именно сюда. Тем оформления - всего две - дневная и ночная, но жаловаться не приходится. Информация хорошо читается.

Что касается тачскрина, он не собирает отпечатки пальцев, четко и живо реагирует на нажатие, а картинка с камеры заднего вида (в старших комплектациях - с камер кругового обзора) выводится внятно. Особенно полезен эмулируемый ракурс сверху, облегчающий парковку вместе с большой площадью остекления и датчиками парковки как сзади, так и спереди (в более дорогих исполнениях). А еще здесь поддерживается подключение гаджетов как по протоколу Apple CarPlay, так и Android Auto. Предусмотрена беспроводная зарядка, слоты USB-A и глубокий охлаждаемый бокс-подлокотник.

Жирный плюс за эргономику ставим и поворотной шайбе управления трансмиссией. Во-первых, она смонтирована точно под рукой, во-вторых, менять передачи удобно - ходы выверенные. Лишь один раз в спешке я проскочил положение Drive и попал в "нейтраль". Выбором же предустановок Standard, Eco и Snow ведает отдельный рычажок на центральном тоннеле, столь же удобный и качественно выполненный.

Однако не обошлось и без эргономических минусов. Главный - невозможность настроить четырехспицевое рулевое колесо по вылету, есть только регулировка по наклону. Посадка же по умолчанию получается высокой, автобусной, к неудовольствию высоких водителей. Людям же среднего роста устроиться с комфортом за рулем проще. Передние сиденья нужно похвалить за податливый наполнитель, принимающий форму тела, и многочисленные электрорегулировки. В минус же запишем коротковатые подушки и слабую боковую поддержку.

Второй ряд - это простор во всех направлениях, удобный разрезной диван, спинка которого регулируется по наклону, отдельные дефлекторы вентиляции и слоты USB. Диван, разумеется, регулируется продольно, чтобы можно было без проблем попасть на "галерку". Правда, доступ туда организован только с правого борта, иначе говоря, со стороны тротуара, так оно безопаснее. Наконец, сзади установлено два кресла, на которых высоким седокам будет, честно говоря, тесновато. Однако если пассажиры второго ряда поделятся пространством, на "детские" места влезут и взрослые. К их услугам - свой блок отопителя с дефлекторами над боковым подлокотником.

Как едет

Ездовой характер "восьмерки" задает связка 1,5-литрового бензинового турбомотора на 174 л. с. и 7-ступенчатого преселективного "робота". Похожая комбинация (только с 6-ступенчатым "преселективом") использовалась на лифтбеке "Москвич 6", но флагманский кроссовер, несмотря на переднеприводную компоновку, тяжелее на 215 кг. К тому же электроника явно оберегает агрегатную связку и дозирует тягу на старте в режиме Drive.

"Восьмерка", впрочем, не тихоход, но все же диктует спокойный стиль езды, при нажатии на правую педаль происходит уверенное, но неизменно плавное ускорение, есть и небольшая задержка с реакцией на открытие газа. Режим Sport, активирующийся поворотной шайбой, ситуацию улучшает, но не кардинально. Однако ехать в спортивном режиме гораздо приятнее, реакции машины становятся живее и адекватнее. Правда, конечно же, расход топлива в черте города при этом возрастает - примерно до 12 л/100 км против приемлемой "десятки" в режиме Drive. Радует же то, что обгоны на трассе даются этому кроссоверу без проблем. А это значит, что "Москвич 8" отлично подойдет для дальних поездок.

Руль здесь показательно упруг, даже если выбрать через меню комфортные настройки. Информативности в целом хватает. Подвеска же приучена сглаживать "мелочевку", но не любит серьезных выбоин и стыков, на них машину потряхивает. В целом плавность хода достойная. Боковые крены умеренные. Скоростные "прямики" загородных трасс кроссовер держит цепко. Не понравилось лишь, что на волнах асфальта проявляется заметная вертикальная раскачка. По откровенно плохой дороге лучше не гнать.

С бездорожьем же за отсутствием полного привода тоже все понятно. Грунтовки при клиренсе 190 мм эта машина переваривает, но езда по глинозему или штурм скользкого грунтового подъема становятся для "восьмерки" непростой задачей. Одним словом, это типичный горожанин, комфортный, уютный, просторный, с неплохой шумоизоляцией и деликатными дорожными манерами. В старших комплектациях можно рассчитывать на хорошо отлаженные электронные ассистенты (адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и мертвых зон).

Что же до ценового вопроса, начальная цена 2 980 000 рублей даже за большой и комфортный семиместный автомобиль кажется несколько завышенной с учетом традиционных покупателей "Москвичей".

С другой стороны, в эту сумму уже включены отделка кресел экокожей, климат-контроль, подогрев всех сидений и ветрового стекла, электроприводы двух передних кресел, цифровая приборка, круиз-контроль, передние и задние "парктроники", камера заднего вида, бесключевой доступ, светодиодная оптика, медиацентр с поддержкой AppleCarPlay и Android Auto, фронтальные и боковые шторки безопасности, электронные ассистенты и многое другое.

В топе же можно рассчитывать на панорамную крышу, адаптивный криз, вентиляцию передних кресел, адаптивную оптику, электропривод пятой двери, круговой обзор, расширенный пакет электронных ассистентов и некоторые другие блага, ассоциирующиеся с машинами более высокого класса. Правда, и цена на такую машину будет 3 370 000 рублей.