Пять фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

«За рулем» перечислил опасные сигналы, которые должны отговорить от покупки авто

Российский автомобильный рынок последние три года живет в условиях санкций и валютных качелей: цена машины теперь может измениться на сотни тысяч рублей буквально за неделю. Поэтому решение о покупке нам приходится принимать быстро – «пока не началось».

В таких условиях появляются серые схемы ввоза автомобилей из-за рубежа. Их можно узнать по документам: ПТС может оказаться «дубликатом», выданным где-то в Ереване или Владивостоке, а ДКП иной раз составлен так, что проще разобраться в древнеегипетском манускрипте.

Честные дилеры на рынке есть, но рядом с ними всегда крутятся те, кто зарабатывает на доверчивости. И вот тут важно помнить: есть фразы, услышав которые лучше забыть про кофе в зоне ожидания и проследовать на выход. Ниже – те самые «редфлаги», что помогут сохранить вам и деньги, и нервы.

1. «Цена действует только сегодня, завтра подорожает на 200 тысяч»

Манипуляция временем и эмоциями

Представьте ситуацию: вы входите в салон, а менеджер сразу заявляет, что только сегодня и только у них действует «специальная цена». Такая спешка – первый тревожный звоночек. Честные продавцы понимают, что покупка автомобиля требует времени на раздумий.

В реальности цены меняются не каждый день, особенно на популярные модели. Серые дилеры используют эту фразу для давления на эмоции. Они знают: человек под давлением времени принимает не самые разумные финансовые решения. Поэтому, если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, это может быть индикатором мошенничества со стороны дилера.

Что делать. Спокойно ответьте: «Спасибо, я подумаю». Если менеджер тут же начинает давить, значит, сделка построена на эмоциях, а не на прозрачных условиях. Вашего доверия такой продавец не заслуживает.

2. «Кредит вам предварительно одобрен, документы оформим позднее»

Манипуляция по схеме: «машина сейчас – проблемы потом»

Недобросовестные продавцы дают машину, что называется, «под честное слово», а через несколько дней звонят: «Извините, банк отказал, нужно доплатить или вернуть автомобиль». С автором этого текста, к слову, примерно так и поступил продавец в момент покупки первого автомобиля.

Суть схемы в том, что к моменту звонка покупатель уже привык к машине, возможно даже скинул фото друзьям или выложил в соцсети. Психологически «расстаться» с такой покупкой теперь будет очень сложно. Чтобы этого не допустить, человек соглашается на кабальные условия – повышенную ставку, дополнительное страхование, завышенную стоимость.

Что делать. Получите одобрение кредита заранее в своем банке. Тогда дилерские «отказы» перестанут иметь власть над вами. Запомните: ключи и машина должны быть выданы только после того, как кредит действительно одобрен банком и подписан кредитный договор.

3. «Мы страхуем только у наших партнеров»

Принудительные услуги как источник сверхприбыли

Закон не обязывает покупать страховку именно там, где вы покупаете машину. Согласно пункту 1.3 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, «Владелец транспортного средства для заключения договора обязательного страхования вправе выбрать любого страховщика, осуществляющего обязательное страхование».

Но хитрый менеджер будет уверять вас в обратном. В итоге полис может обойтись в два раза дороже, а ремонт в случае ДТП будет возможен только у «правильного» партнера по заоблачным ценам. И да, это не всегда законно, но оспаривать условия договора придется через суд, а это время, нервы и немалые деньги.

Что делать. Выбирайте страховую компанию сами. Если вам угрожают отменой сделки за такое решение, просто уходите – так вы сэкономите и убережете себя от пробоем.

4. «Процент низкий, но есть комиссия за оформление»

Скрытые платежи, увеличивающие реальную ставку

Эта опасная фраза маскирует истинную стоимость кредита. Представьте: менеджер озвучивает вам ставку 16% годовых, что в нынешних условиях звучит довольно неплохо. Но тут же добавляет про комиссию за оформление кредита – «всего каких-то» 3-5% от суммы кредита.

Математика безжалостна: комиссия 150 тысяч рублей (или те самые 5%) с кредита в 3 миллиона на 5 лет фактически увеличивает ставку до 18,6% годовых вместо изначально заявленных 16%. Дополнительно к стоимости кредита обычно добавляются еще страхование жизни заемщика, защита от потери работы и другие подобные опции. В результате таких нехитрых манипуляций ваша ставка по кредиту может доходить до 22-25% годовых, как и везде.

Что делать. Требуйте расчет полной стоимости кредита – с учетом всех комиссий и страховок. По закону банк обязан указывать полную стоимость кредита (ст. 6 ФЗ «О потребительском кредите»). Если в договоре мелкий шрифт занимает полстраницы, вряд ли это говорит о хорошей сделке.

5. «Сразу оформим на физлицо – так дешевле таможня»

Незаконные схемы растаможки

Речь идет о нарушении таможенного законодательства. Правительство стремится по максимуму блокировать серые схемы ввоза и собрать недостачу с уже ввезенных машин. А мошенники тем временем предлагают существенно «сэкономить», оформив автомобиль на подставное физическое лицо.

Работает это так: на бумаге машину якобы покупает некий гражданин с правом на льготы «для личного пользования». В зависимости от страны ввоза, к этой категории чаще всего относятся инвалиды I и II группы, многодетные родители, переселенцы, репатрианты и т.д. Но на деле автомобиль тут же перепродается вам.

Формально документы в порядке, но по сути это обход закона. А все потому, что льгота дается только самому льготнику и исключительно для его личного пользования. Перепродажа машины сразу после ввоза – это уже фиктивная схема.

Последствия могут быть крайне неприятными. Во-первых, таможня имеет право доначислить пошлины даже через несколько лет, и платить их придется уже вам. Во-вторых, автомобиль могут признать незаконно ввезенным и просто конфисковать. В-третьих, формально вы становитесь соучастником таможенного преступления – уголовного. Ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей» предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, если сумма «сэкономленных» пошлин превышает 2 миллиона. А если речь идет о сумме в особо крупном размере (то есть от 6 миллионов рублей), наказание может достигать пяти лет тюрьмы.

И это еще не все. Согласно ст. 16.1 КоАП РФ, автомобиль могут не только конфисковать, но и выставить штраф до двукратной стоимости самой машины. То есть «экономия» на бумаге в итоге превращается в долговую яму.

Что делать. Ни в коем случае не соглашаться.