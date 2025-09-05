Главный редактор "ЗР" провел тест-драйв Lada Iskra и назвал плюсы и минусы авто

Главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков поделился своими впечатлениями после тест-драйва всех трех версий Iskra: седана, универсала и кросс-универсала.

По словам эксперта, даже с двигателем мощностью 106 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач WanLiYang Iskra не демонстрирует такой же яркой динамики, как можно было бы ожидать.

У Lada Vesta китайская шестиступенчатая коробка сочетается с мотором 1,8 литра. У "Искры" - только 1,6 литра. Если максимально раскрутить двигатель, то можно достичь 100 км/ч примерно за 13 секунд, отмечает Кадаков. Универсал и его Cross-версия разгоняются еще медленнее. Но для спокойной езды этого вполне достаточно. Средний расход топлива составил около восьми литров на сто километров.

Эксперт отмечает, что машина отлично входит в повороты. ESP не вмешивается в управление по каждому поводу, как это часто бывает в китайских автомобилях, а очень деликатно корректирует действия водителя, когда тот совершает ошибку.

SW Cross управляется аналогично, но он несколько жестче - у него другая настройка подвески и 16-дюймовые колеса, на дюйм больше, и шины Pirelli Cinturato P7 лучше, чем базовые P1, говорит Кадаков.

В то же время по уровню шумо- и виброизоляции Iskra немного уступает Vesta. Есть небольшие вибрации на холостом ходу, немного шумнее работает подвеска.

Семейство Lada Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Двигатели - 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5- и 6-ступенчатыми МКП и вариатором. Цены на авто - от 1,25 до 1,8 млн рублей.