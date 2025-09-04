Как продлить жизнь двигателя авто: неожиданный секрет

Двигатель внутреннего сгорания - это сердце любого автомобиля, ремонт которого обойдется недешево. Как и у любого сложного механизма, у ДВС есть свой предел прочности. Срок службы напрямую связан с тем, какие запчасти и техжидкости используются при обслуживании, насколько своевременно проводится диагностика, в каких условиях и как эксплуатируется автомобиль. О том, как простыми действиями можно продлить срок службы мотора, "Российской газете" рассказал технический тренер центра обучения сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

© Российская Газета

Каждый запуск двигателя - это нагрузка для деталей. Металл сталкивается с высокими температурами и давлением, трение неизбежно изнашивает кольца, цилиндры, клапаны и другие элементы. Постепенно этот процесс сказывается на работе: двигатель теряет мощность, начинает увеличиваться расход топлива и масла, появляются сложности с запуском, ухудшается разгон. Всё это прямые сигналы о том, что двигатель требует внимания.

Самыми частыми причинами преждевременного износа ДВС становятся низкокачественное топливо и неподходящее масло. А если игнорировать регулярное обслуживание, то ситуация только усугубляется. Загрязнения скапливаются, ухудшают свойства смазки и разрушают поверхность деталей. Перегрев летом или неправильный прогрев зимой также ускоряют разрушение. Состояние двигателя во многом зависит и от других систем - если возникают сбои в работе охлаждения, зажигания или подачи топлива, страдает и мотор. В автомобиле все взаимосвязано и одна мелкая неисправность тянет за собой другую.

Со временем могут появляться признаки серьёзных проблем с двигателем. Перечислю основные опасные признаки, которые нельзя игнорировать.

- Сизый дым с запахом масла, который заметен при разгоне или запуске, часто говорит о проблемах с поршневой группой.

- Увеличенный расход масла указывает на потерю герметичности.

- Появление металлического стука или других посторонних шумов сигнализирует о повреждениях внутри агрегата.

- Белый дым с запахом антифриза указывает на неисправности головки блока или прокладки.

Иногда под крышкой маслозаливной горловины образуется эмульсия - показатель попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.

Любая из этих проблем означает, что двигатель подходит к стадии, когда без серьезного ремонта уже не обойтись. Что поможет в таком случае?

Капремонт - это полная разборка двигателя, тщательная проверка каждого элемента, замена или восстановление изношенных деталей. Такой процесс позволяет вернуть мотору заводские параметры и продлить срок службы ещё на годы. Но стоит учитывать: современные двигатели далеко не всегда рассчитаны на подобное восстановление. Многие внутренние конструкции изначально создаются как "одноразовые", и их проще заменить, чем ремонтировать.

Тем не менее жизнь двигателя можно существенно продлить простыми действиями. Для этого важна дисциплина в обслуживании: использование качественного масла в соответствие с допусками завода-изготовителя, четкое соблюдение графика техобслуживания, своевременная замена фильтров. Помните, что перегревы и долгая работа на холостом ходу - это скрытые враги, которые постепенно уменьшают ресурс.

Правильный уход - это не только вопрос надежности, но и экономии. Исправный мотор тратит меньше топлива, работает стабильнее и служит дольше. А значит, каждая поездка обходится дешевле, - отметил специалист.