Как эффект «аэродинамического мешка» снижает расход топлива

Рост цен на топливо заставляет водителей искать способы снизить его расход.

Если в городском цикле с его пробками и частыми остановками сделать это практически невозможно, то на трассе открываются реальные возможности для экономии. Правильная техника вождения и внимание к деталям позволяют сократить потребление горючего почти на треть, что существенно влияет на бюджет, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Основой экономии является поддержание правильного давления в шинах. Отклонение от нормы, рекомендуемой производителем, ведет к прямым финансовым потерям: спущенные колеса увеличивают сопротивление качению, а перекачанные – ускоряют износ. Перед длительной поездкой стоит свериться с данными на наклейке в дверном проеме или на лючке бензобака. Если автомобиль загружен, рекомендуется немного увеличить давление в задних колёсах, что снизит нагрузку и поможет экономить.

На трассе ключевое значение имеет выбор скоростного режима и оборотов двигателя. Оптимальной является «золотая середина» – движение на высшей передаче с оборотами около 2000 в минуту. Важно помнить, что после отметки 120 км/ч аэродинамическое сопротивление возрастает лавинообразно, сводя на нет всю экономию.

С аэродинамикой связаны и другие важные нюансы. Например, открытые на высокой скорости окна создают турбулентность, заставляя автомобиль преодолевать большее сопротивление воздуха. На трассе энергозатраты на работу кондиционера или вентилятора часто оказываются ниже, чем потери от езды с опущенными стеклами.

Стоит также отметить эффект «аэродинамического мешка» — движение за крупногабаритным транспортом на дистанции 20–25 метров. Это может снизить расход на 8–10%, однако такой прием крайне опасен из-за ограниченного обзора и малого времени на реакцию. К нему имеет смысл прибегать лишь в исключительных ситуациях, например, для экономии остатков топлива до заправки.