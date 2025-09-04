В РФ построили дрифт-кар «Гром» на базе Nissan 200SX

Дрифт-кар, носящий имя собственное «Гром», построен на базе Nissan 200SX в кузове S14 – леворульной версии Nissan Silvia (у Сильвии, соответственно, руль справа). На нем руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Андреевич Добровольский выступает в чемпионате RDS Open в зачете PRO. Это уже второй его 200SX, первый назывался «Молния». Заинтригованы? Расскажем обо всем по порядку.

Nissan Silvia в любом поколении – это автомобиль, идеальный для знакомства с дрифтом. А Nissan Silvia в кузове S14 в свое время был весьма распространенным не только в мировом, но и в российском дрифте. Неудивительно, что Дмитрий Добровольский не прошел мимо этой машины и построил в Forward Racing свой первый Nissan 200SX. Этот автомобиль, получивший имя «Молния», был собран примерно в 2020 году. А перед сезоном 2024 коллектив STAR PЁR STARS AIMOL построил для Дмитрия второй Nissan 200SX – «Гром». Проект был собран с нуля, с голого кузова. При этом использовались как наработки Forward Racing, так и новые идеи и решения. Перед сезоном RDS Open 2025 «Гром» был разобран и собран по-новому, с учетом опыта, полученного командой в 2024 году.

Снаружи

«Гром» одет в достаточно редкий стеклопластиковый боди-кит Rocket Boss, в который входят передний бампер, накладка на передний бампер, решетка радиатора, накладки на пороги, спойлер (дактейл), передние крылья и расширители арок. Капот, передние и задние крылья, двери, крышка багажника заменены на пластиковые. Все стекла, кроме лобового, выполнены из поликарбоната. Колесные диски на автомобиле стоят китайские – реплика знаменитых RAYS Volk Racing TE37. Этот выбор связан с тем, что в чемпионате RDS Open соревнования достаточно часто проходят на площадках, огороженных бетонными блоками. Контакты с ними случаются часто, диски бьются, и использовать дорогие оригинальные, само собой, нецелесообразно.

Внутри

В салоне установлен 380-миллиметровый гоночный руль Sabelt с большим выносом, рулевая колонка с быстросъемным механизмом снятия руля, сиденье-ковш OMP WRC-R, ремни безопасности OMP под систему HANS и система удержания рук Sparco. Торпедо – карбоновое, набор кнопок – минимальный. Из карбона сделаны и дверные карты. Dashboard – известного производителя Motec.

Естественно, в кузов вварен каркас безопасности и внедрена система пожаротушения. А вот привычного для автомобилей «старшей» серии RDS GP файрвола (стенки, отделяющей пилота от систем охлаждения и питания) в этом Nissan 200SX, построенном для RDS Open, нет. Причина простая: у машины сохранилась классическая компоновка по причине установки достаточно легкого мотора, поэтому переноса радиатора с вентиляторами и топливного бака в багажный отсек не потребовалось.

Ручник установлен, конечно, гидравлический, кроме того, есть две кулисы переключения передач: одна – для передних передач, одна – для задних.

Железо

Самое интересное, что есть в «Громе», это его двигатель. Родной четырехцилиндровый SR20 инженеры команды STAR PЁR STARS AIMOL объединили с биллет-блоком – цельнофрезерованным из куска алюминия блоком двигателя. Головку блока цилиндров взяли от мотора Nissan X-Trail, но доработали распредвалы, клапаны, их пружинки и почти все остальное. А еще установлен строкер-кит, благодаря чему рабочий объем двигателя теперь составляет не заводские 2 литра, а 2,4. Поршневая группа тоже не осталась без внимания: установлены кованые поршни, Н-образные шатуны, стальной коленвал, спортивные вкладыши. Управляет мотором ЭБУ Link. В общем, получился полноценный гоночный двигатель, в котором применен максимум технологий, позволяющих получить от такого маленького мотора много мощности. На пике он выдает 680 л.с. и примерно столько же ньютон-метров крутящего момента. При этом не самый тяжелый четырехцилиндровый мотор придал машине легкую переднюю часть, потрясающее управление, возможность делать быстрые перекладки. И еще он позволяет очень четко контролировать реакцию автомобиля на руль, что для дрифта очень важно.

В топливной системе используются спортивный бак Radium, тефлоновые магистрали, три топливных насоса Walbro производительностью 525 литров в час, топливная рейка с двухсторонней подачей, настраиваемый топливный регулятор Radium. А еще в этом двигателе установлены аж по две форсунки на цилиндр – всего восемь, производительностью 1700 cc каждая. Разумеется, все это рассчитано на использование специального топлива Е85, состоящего на 85% из этанола и на 15% из бензина. Такая смесь позволяет снизить температуру в цилиндрах, получить большую отдачу на большом наддуве и стабильные характеристики двигателя.

На этом Nissan 200SX используется секвентальная кулачковая коробка переключения передач фирмы TTi – это новозеландский производитель гоночных трансмиссий. Она достаточно компактная и очень хорошо подходит четырехцилиндровому мотору. Переключается она быстро, а потери в передаче момента на ведущую ось совсем небольшие. Трехдисковое керамическое сцепление без демпфирующего элемента используется фирмы OS Giken – это уже классическое решение для дрифта. Установлены карбоновый кардан, задний редуктор с дисковой блокировкой 2-way и приводы от Nissan GT-R (33-й/32-й кузов GT-R). Эта трансмиссия очень хорошо и надежно работает с имеющейся мощностью.

Амортизаторы DG5 позволяют очень тонко настроить сжатие и отбой и уверенно работать с так называемым держаком. Машина очень любит ездить в маленьких и средних углах, она очень быстрая, хорошо прыгает в перекладках и позволяет пилоту очень быстро и четко управлять ею в любой момент заезда.

Что с тормозами? Тут почти ничего необычного – все как положено в дрифте. Спереди установлены 6-поршневые тормоза Wilwood, сзади – по два стандартных 2-поршневых суппорта Nissan на правое и левое колесо. Два из них идут на гидролинию от педали тормоза, два – отдельно на гидравлический ручник.

***

«Гром» – один из самых быстрых автомобилей в RDS Open. Именно для этой серии у него достаточно мощности и управляемости. И отметим, что этот Nissan 200SX со столь сверхнагруженным двигателем, который нужно тщательно и заботливо обслуживать (то есть, не просто менять масло, а еще и регулировать клапаны перед гонками и проводить множество других операций), каждый раз выезжает на старт с готовностью вступить в бой. Дмитрий Добровольский пока привыкает к машине, раскатывается. Например, в квалификации на гоночной трассе «Красное кольцо» в Красноярске он получил 93 балла – это отличный результат. При этом в команде STAR PЁR STARS AIMOL есть идентичный автомобиль пилота Тимофея Добровольского, который в этом году уже оформил досрочное чемпионство в зачете NXT. Машина у Тимофея практически на таком же спеке, чуть менее мощная и с обычной коробкой передач. Поэтому коллектив уверен, что и «Гром» в будущем приведет своего пилота на подиум.