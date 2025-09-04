Прицеп длиной 35 метров: что на нем возили в СССР

«За рулем» напомнил историю советского прицепа-роспуска 2-Р‑15

Самым длинным прицепом-роспуском, выпускавшимся в СССР, считают 2-Р‑15.

Его длина составляла до 35 метров. Двухосная модель грузоподъемностью 15 т использовалась в составе автопоезда МАЗ‑501 и предназначалась для перевозки длинномерных грузов, в частности, хлыстов, то есть стволов поваленных деревьев.

Основная часть таких автопоездов работала в 1955–1966 годах на лесозаготовках гражданских ведомств, но встречалась и техника «при погонах».

