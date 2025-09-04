Ожидание на светофорах: как себя ведут российские водители. Исследование Rambler&Co

Почти каждый второй сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрёстках в своих городах.

Медиахолдинг Rambler&Co и 2ГИС провели совместное исследование, чтобы изучить поведение и привычки российских водителей на перекрёстках. Большинство демонстрируют поразительное спокойствие в ожидании зелёного сигнала – 64% респондентов смиренно ждут и смотрят по сторонам. Ещё 28% занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение. Лишь 5% автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3% испытывают раздражение при долгом ожидании.

В принятии решения о начале движения перед светофором водители проявляют высокую дисциплинированность: подавляющее большинство (94%) ориентируются исключительно на нужный сигнал и счетчик времени. 5% полагаются на движение потока машин, и всего 1% респондентов признались, что трогаются с места только тогда, когда сзади сигналят нетерпеливые водители.

При этом многие автолюбители сталкиваются с внешними сложностями. Почти половина респондентов (46%) отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах. При этом 41% указали, что все они видны хорошо, а 13% затруднились ответить. 98% участников опроса сталкиваются с перекрытием светового сигнала грузовиками и автобусами, и только 2% никогда не попадали в подобные ситуации.

Ключевой точкой принятия рискованных решений становится момент, когда зелёный сигнал начинает мигать, предупреждая о скором переключении на жёлтый. В таких случаях почти половина водителей (46%) действуют безопасно – начинают тормозить и останавливаются у стоп-линии. Однако значительная часть автолюбителей (40%) решают ускориться, выбирая стратегию «успеть проскочить». Ещё 14% продолжают движение с прежней скоростью, даже если сигнал меняется на жёлтый.

Для того чтобы помочь водителям ориентироваться даже в условиях ограниченной видимости, 2ГИС в апреле запустил в центре Москвы новую функцию отображения сигналов умных светофоров прямо в навигаторе. С сентября геосервис заметно расширил географию функции – она уже внутри Третьего транспортного кольца Москвы, включая Хорошёвский, Дорогомиловский, Раменки и Филёвский парк. Теперь водители могут видеть сигнал и таймер смены светофора в реальном времени – даже если сам он скрыт за поворотом, автобусом или грузовиком.

Максим Берёзкин, руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС:

«Мы запустили таймеры сигналов светофоров первыми в России и Европе ещё в апреле – начали с шести перекрёстков, сейчас же охватили большую часть Москвы, а в ближайшее время функция будет доступна по всей столице. Сейчас мы работаем над расширением проекта – планируем подключать другие города и делать навигацию ещё более полезной для миллионов пользователей».

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co летом 2025 года. Исследование охватило более 68 тысяч интернет-пользователей со всей России: 41% – из Москвы и Санкт-Петербурга, 59% участников представляют другие города страны.