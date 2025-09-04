В России спрогнозировали повышение цен на новые автомобили

Цены на новые автомобили в России до конца 2025 года продолжат расти. Об этом в интервью kp.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Запасы старых машин истощаются, курс доллара – растет, ключевая ставка существенно снижаться не торопится. Все это – факторы инфляции автомобильного рынка. Так что до конца года цены продолжат повышаться. Тем более, в январе нас снова ждет рост утильсбора», — сказал Хайцеэр.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.