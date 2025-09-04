Почему не стоит полагаться на круиз-контроль

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что полностью полагаться на круиз-контроль и другие электронные системы нельзя. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru. По его словам, так называемые «автопилоты» — это лишь усовершенствованные круиз-контроли, а не полноценные помощники. Ответственность за управление автомобилем всегда лежит на водителе, даже если машина оснащена современными технологиями.

© Hyundai

Шапарин отметил, что некоторые водители теряют бдительность, надеясь на электронику, и это может привести к трагедиям. В качестве примера он привёл случай, когда водитель китайского авто попал в аварию из-за чрезмерного доверия системе: погиб пассажир, а против водителя возбудили уголовное дело.

Эксперт напомнил, что автомобиль — средство повышенной опасности, и только человек за рулём несёт ответственность за происходящее на дороге.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как изменились правила перевозки детей-пассажиров в России.