Чем долгие пробки вредят машине

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал, какой ущерб долгие стояния в пробке наносят агрегатам машины, и можно ли с этим что-то сделать.

«Стояние в пробке — это холостой ход автомобиля. Долгий холостой ход вредит. У нас доставка масла к трущимся местам осуществляется работой масляного насоса. Так вот, когда двигатель работает на холостом ходу, у нас минимальное давление масла», — рассказал он.

В итоге масло с трудом доставляется, плохо продавливается через фильтры, и агрегаты становятся менее смазанными, поделился эксперт.

«Как следствие — износ возрастает. Но сделать практически ничего нельзя. Можно попытаться чаще менять масло, если человек часто оказывается в пробках. А больше ничего», — отметил он.

Помимо проблем с маслом, пробки могут вести и к перегреваниям, продолжил Попов.

«В некоторых автомобилях система охлаждения не рассчитана на долгие нагревы. Чтобы перегревов не происходило нужно чаще обследовать радиатор охлаждения, следить, чтобы он был чистым», — подытожил специалист.

