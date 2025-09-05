Дилеры взялись за параллельный импорт: что выиграют от этого покупатели

Эксперт Оболенский назвал плюсы и минусы покупки авто из-за границы через салон

В России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа. Как это повлияет на продажи и на насколько доступнее могут стать машины для граждан, рассказал руководитель компании Molbier Егор Оболенский.

Комментарий эксперта

Егор Оболенский, руководитель компании Molbier:

– Во-первых, на мой взгляд, действия дилеров в какой-то мере будут способствовать стабилизации авторынка, потому что он сможет, хотя бы частично, компенсировать потери от сокращения поставок, которые мы наблюдали в предыдущие годы.

Дилеры легализуют параллельный ввоз (по сути, усилят «серый импорт), и это повысит доверие покупателей, а продажи автомобилей, особенно китайских и корейских, вырастут на 15-25%. И если в 2024 году мы видели уровень продаж в районе 750-800 тысяч автомобилей, то к концу текущего года эта цифра вполне может дойти до 900-1000.

Дилеры, за счет объемов закупок, имеют возможность экономить на логистике и таможне. Это значит, что авто станут дешевле, по крайней мере в сравнении с ценами, которые могут предложить независимые импортеры.

Но вместе с тем машины все равно не станут дешевы настолько, чтобы вновь стать доступными «массово». Цены в любом случае будут на 30, а то и 50 процентов выше досанкционных – из-за валютных надбавок, утильсбора (до 20% от стоимости) и НДС.

Эксперт считает, что насытить рынок не удастся и из-за лимитов поставок, связанных в первую очередь с логистическими «пробками».

Также специалист отмечает, что дилеры будут обеспечивать гарантийную поддержку (1-2 года), а также предлагать помощь с ПТС и ЭРА-ГЛОНАСС, и это, несомненно, поднимет спрос. Но вместе с тем гарантия будет «серой», потому что дилеры не являются официальными представителями брендов. Что будет с ремонтом? Это вопрос сложный.

Четвертый момент – негативный. На данный момент невозможно гарантировать или даже предсказывать сроки поставок. Они могут занимать от трех месяцев до полугода.

В заключении специалист отметил, что относительно импортных автомобилей вполне могут быть введены какие-то новые ограничения со стороны ЕЭК или ФТС, что не выгодно ни дилерам, ни покупателю.