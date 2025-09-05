От чего зависит устойчивость шины к аквапланированию

Аквапланирование - это неконтролируемый процесс потери сцепления шины при движении по мокрой дороге. В определенный момент между протектором и дорогой может появиться водяная прослойка, над которой шина буквально всплывает, то есть перестает касаться поверхности.

Это крайне неприятно с точки зрения безопасности, потому как автомобиль становится неуправляемым и не реагирует на действия водителя. Особенно опасны могут быть некоторые участки дороги во время или после сильных дождей в местах образования луж или колей с водой. По словам начальника отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексея Абрамейцева, устойчивость шины к аквапланированию зависит в первую очередь от конфигурации рисунка протектора.