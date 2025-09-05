От чего зависит устойчивость шины к аквапланированию: эксперт все объяснил
Аквапланирование - это неконтролируемый процесс потери сцепления шины при движении по мокрой дороге. В определенный момент между протектором и дорогой может появиться водяная прослойка, над которой шина буквально всплывает, то есть перестает касаться поверхности.
Это крайне неприятно с точки зрения безопасности, потому как автомобиль становится неуправляемым и не реагирует на действия водителя. Особенно опасны могут быть некоторые участки дороги во время или после сильных дождей в местах образования луж или колей с водой. По словам начальника отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексея Абрамейцева, устойчивость шины к аквапланированию зависит в первую очередь от конфигурации рисунка протектора.
"В оттоке жидкости участвуют многие его элементы - продольные и поперечные канавки, изгибы граней шашек, дополнительные особенности, спроектированные с учетом законов гидродинамики - все для того, чтобы максимально быстро удалить воду из пятна контакта. Получается, полностью гладкой шине нечем сопротивляться аквапланированию - именно поэтому колеса болидов Формулы-1 становятся беспомощными во время дождя, и на пит-стопе их меняют на дождевые с наличием шашек и канавок на протекторе. Также важно понимать, что по мере износа шины ее стойкость к аквапланированию снижается. В сильный дождь уже на скорости 90 км/ч шины со средним уровнем износа "сопротивляются" воде вдвое хуже новых, что увеличивает риск аварии. Именно поэтому многие производители наносят дополнительные индикаторы износа на протектор - обычно в виде капли воды. По ним потребитель может самостоятельно определить, что конкретная шина уже не обеспечивает максимальной безопасности на мокрой дороге и ее необходимо заменить, не дожидаясь предельно допустимого действующим законодательством остатка протектора в 1,6 мм для летних шин", - отметил специалист.