Из чего на самом деле сделаны модели Solaris

Завод "АГР" в Санкт-Петербурге выпускает модели Solaris, ранее известные под марками Hyundai и Kia. Так, Kia Rio X сменил название на Solaris KRX. По сути, изменения свелись к замене эмблем: автомобили собираются из имеющихся запасов компонентов, утверждает эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин.

Так, под капотом и в конструкции машины нет китайских деталей - использованы оригинальные комплектующие южнокорейского производства. На оптике и стёклах указаны даты выпуска 2021-2022 годов, а маркировка соответствует поставкам, применявшимся до ухода концерна Hyundai-Kia с российского рынка. Агрегаты в подкапотном пространстве KRX - те же, что были у Kia Rio X.

Это позволяет говорить о том, что производство ведётся действительно из складских остатков.

При этом выявлены нюансы. На Solaris KRX устанавливаются шины Nexen, произведённые в конце 2021 года. Кроме того, в медиасистеме присутствует офлайн-навигатор с картами, не обновлявшимися несколько лет. Однако поддержка Android Auto и Apple CarPlay нивелирует этот недостаток.

Характер автомобиля сохранился прежним. Атмосферный двигатель 1.6 мощностью 123 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" обеспечивает динамику, сопоставимую с прежним Rio X. Управляемость и настройки подвески также остались на уровне: плотная, но предсказуемая подвеска лишена характерных для многих китайских моделей жёстких ударов на отбой.

По итогам первого полугодия 2025 года автомобили Solaris занимают восьмое место на российском рынке. Стоимость хэтчбека KRX с мотором 1.6 и механической коробкой составляет 1,96-1,98 млн рублей, с автоматической трансмиссией - 2,28-2,59 млн рублей.