На тесте "РГ" побывал Geely Monjaro в топовом исполнении Exclusive. Мы постарались разобраться, какие плюсы и минусы есть у кроссовера.

О шведских корнях

Дизайн-код Monjaro отчасти перекликается со стилем Volvo - компании, которую в 2009 году Geely выкупила у концерна Ford, получив доступ к технологиям и экспертизе шведских специалистов. Чтобы убедиться в этом, стоит обратить внимание на характерную вогнутость решетки радиатора, пропорции с длинным капотом и в целом - консервативный скандинавский подход к оформлению. И, кстати, в последних новинках Geely таких отсылок все меньше, так что любителям скандинавского стиля стоит поторопиться с покупкой.

Под кузовом Geely Monjaro также скрываются многочисленные технические решения компании Volvo. Архитектура CMA с поперечно расположенным мотором и опциональным полным приводом на основе муфты BorgWarner знакома по Volvo XC40. Но для Monjaro ее растянули, так что колесная база прибавила в сравнении с "сороковкой" 143 мм и почти сравнялась с межосевым расстоянием Volvo XC60. При этом по габаритной длине Monjaro даст фору обоим "шведам". Дорожный просвет составляет честные 210 мм, что вкупе с не самыми длинными кузовными свесами обеспечивает хорошую геометрическую проходимость.

Двигатель Geely Monjaro является прямым наследником семейства моторов Volvo Drive-E. Этот 2-литровый турбоагрегат развивает 238 л.с. и 350 Нм, работая в паре с 8-диапазонным "автоматом" Aisin и полным приводом с муфтой BorgWarner (Haldex), знакомым по Volvo XC40 и Geely Tugella. Общая со шведским родственником также эффективная тормозная система.

Шасси и подвеска Geely Monjaro демонстрируют европейскую настройку, обеспечивая одновременно высокую плавность хода, точную управляемость, эффективную работу полного привода с муфтой BorgWarner и низкий уровень вибраций.

Ну и, разумеется, электроника Geely Monjaro также несет отпечаток шведского влияния. Речь, прежде всего, о функции частичного автопилота G-Pilot на основе адаптивного круиз-контроля и системы контроля полосы движения, а также безупречно работающей системе мониторинга слепых зон и функции ограничения скорости. Есть также грамотно настроенный "автопарковщик". А еще уже в базе здесь - шесть подушек безопасности.

Премиум

Geely, особенно в моделях высокого уровня, использует решения, типичные для премиум-сегмента. В случае с флагманским SUV речь идет, прежде всего, о высококачественных материалах отделки. В салоне используются исключительно качественная кожа и экокожа, алькантара и мягкий пластик. Уже это создает ощущение статусности и уюта. При этом доступны два варианта оформления интерьера: сочетание изумрудного и черного цветов или более спокойный дуэт коричневого и бежевого.

Внимание к деталям - также премиальное. Все кнопки и тумблеры нажимаются и поворачиваются с приятными усилиями, как и подрулевые рычажки a la Volvo. На этом фоне даже обидно, что боковины багажника не затянуты в ворсовую обивку. Не хватает и развитой системы крепления поклажи, как, к примеру, у Skoda Kodiaq.

Передние сиденья ладно скроены, имеют множество электрорегулировок, не только подогрев, но и вентиляцию, а водительское сиденье - также и память настроек. Есть подогревы задних сидений, руля, внешних зеркал, заднего и всей поверхности лобового стекла и большая панорамная крыша.

Из за чего можно немного огорчиться? Пожалуй, из-за не самого обширного диапазона регулировки руля по вылету (на это могут посетовать в основном высокие водители) и коротковатой подушки кресел, а также присутствия датчиков бесключевого доступа только на передних дверях. Нет и дистанционного запуска через фирменное приложение. Расстраивает также отсутствие онлайн-сервисов и поддержки протоколов подключения смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Впрочем, отзеркалить экран телефона можно через корректно работающее приложение CarbitLink.

Что касается остальной электроники, помимо сразу трех 12,3-дюймовых дисплеев на передней панели в топовых комплектациях вы получаете проекционный дисплей, упомянутый бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Bose с системой активного шумоподавления. Система кругового обзора транслирует на центральный тачскрин многочисленные ракурсы по периметру машины, в том числе эмулирует вид сверху. Есть и электропривод пятой двери с системой Hands Free (открывание без помощи рук). Достаточно постоять с ключом у "кормы" три секунды, и створка откроется.

Драйв и комфорт

На ходу Monjaro проявляет себя как комфортный и в то же время ориентированный на активную езду автомобиль. В результате скрупулезной настройки шасси, к которой также приложили руку специалисты Volvo, машина послушно следует за поворотами руля и уверенно стоит на прямой. С шумоизоляцией тоже порядок. Боковые стекла в машинах старших комплектаций двойные, а акустика Bose имеет функционал шумоподавления. В салон прорывается разве что ненавязчивый гул покрышек.

Мощности 2-литрового турбомотора хватает и для динамичных ускорений, и уверенных обгонов. Набор скорости получается уверенным, но без ноток агрессии. 8-диапазонный "автомат" Aisin оперативно и деликатно переключает передачи. Подвеска в сравнении с соразмерными конкурентами, такими, как, к примеру, Exeed TXL и Chery Tiggo 9, настроена плотнее, напоминая калибровки Volvo XC60. Автомобиль транслирует в салон небольшие дорожные неровности, впрочем, без какого-либо дискомфорта. При этом более крупные стыки и выбоины уверенно гасятся. И, само собой, подвеска не пробивается на неровностях, а крены в быстрых виражах умеренны.

Полноприводный потенциал позволяет флагману достаточно уверенно преодолевать проселок за счет оперативно работающей муфты подключения задних колес и "умной" электроники, имитирующей межколесные блокировки. На бездорожье трудно переоценить также 210 мм клиренса и режим Off-Road, при котором муфта блокируется в соотношении 50:50. Радует и честный ручной режим "автомата". Да и в целом такая коробка надежнее более нежных "роботов" и вариаторов.

"Умные" электронные помощники

Еще один сильный козырь Monjaro - безупречно работающие электронные ассистенты водителя, также явно имеющие шведские корни. Связка адаптивного круиза и системы контроля рядности - безупречно работающий частичный автопилот. Первый помощник умеет не только поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч, но и полностью остановить кроссовер и автоматически возобновить движение. Второй ассистент прекрасно видит даже плохо прорисованную разметку. Система же контроля слепых зон с максимально информативными индикаторами во внешних зеркалах - одна из лучших, если не самая лучшая в сегменте.

Есть и очень полезный функционал ограничения скорости. Начинающие же водители наверняка оценят, что автомобиль также может сам припарковаться и не откроет дверь, если слева будет препятствие, например, проезжает велосипедист.

Контроль полосы движения (LKA) предупредит водителя визуальным и звуковым сигналами, а также вибрацией на руле о непреднамеренном уходе с полосы или при смене полосы движения без включения сигнала поворота. Очень полезна и система предупреждения о риске столкновения при движении задним ходом (RCTA). Это "поводырь" проинформирует, если при выезде задним ходом с парковки сзади будут обнаружены другие автомобили или пешеходы. Отметим, что в случае с Monjaro дело не просто в обширном списке ассистирующих систем, а в их действительно безукоризненной работе. Впрочем, кому-то такой арсенал может показаться избыточным или навязчивым. Но и тут проблем нет - ассистенты можно отключить.

О цене и качестве

Официальные дилеры марки предлагают Monjaro в трех комплектациях, а вилка цен составляет 4 290 000 - 5 052 000 рублей, не считая выгод при покупке автомобиля по схеме трейд-ин+кредит. При этом уже в базовое исполнение включено множество ценных опций, которые у ряда европейских конкурентов идет либо в старших комплектациях, либо за доплату.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов, что Geely Monjaro имеет высокую остаточную стоимость.