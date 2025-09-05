Владелец Lada Iskra поделился двухнедельным опытом использования

Один из первых владельцев новой Lada Искра поделился впечатлениями с "Lada Iskra Клуб" после двух недель и пятидесяти километров пробега.

© Российская Газета

По его словам, автомобиль в условиях Москвы оказался не самым удобным: в пробках становится тесно, а низкая посадка требует привыкания. При этом динамика разгона скромная, но устойчивость на дороге владелец оценил положительно, как и акустический комфорт.

В сравнении с прежней Lada Vesta Cross 2018 года выпуска водитель отметил жёсткость подвески и менее комфортный задний диван, особенно на неровностях. По грунтовке пока владелец не ездил, однако предполагает, что клиренс у "Искры" ниже.

Навигация встроенной мультимедийной системы быстро подхватывает маршрут, но при отклонении долго перестраивает схему движения - до трёх минут. Обновления системы проходят стабильно, но занимают по полчаса, в это время пользоваться головным устройством невозможно. Звук штатной акустики владелец оценил как посредственный.

Среди неудобств он выделил отсутствие подлокотника между передними сиденьями, неудачное расположение подстаканников и низко установленные замки ремней безопасности. Также пассажиры жаловались на "болтанку" в поворотах и отсутствие ручек над дверьми.

Владелец рекомендует установить крючки в багажник, пневмоупоры для капота, дефлекторы окон, сетку в решётку радиатора и накладки на пороги. В числе полезных дополнений он также назвал брызговики, оплётку на руль и упоры для крышки багажника.

Общий вывод: новая Lada Iskra производит впечатление честного и добротного автомобиля, но требует привыкания и ряда мелких доработок, которые делают эксплуатацию удобнее.