Можно ли ездить на машине без техосмотра

Вопрос о необходимости прохождения техосмотра и оформлении диагностической карты для автомобилей остаётся актуальным для российских водителей.

Особенно много сомнений возникает в периоды изменений законодательства или при приближении сроков обязательного техосмотра, сообщает ИА DEITA.RU.

Можно ли будет в сентябре 2025 года ездить по России без техосмотра и диагностической карты — этот вопрос разъяснили в ГАИ, пишет портал AutoNews.

Техосмотр — это процедура проверки технического состояния транспортного средства, подтверждающая его безопасность и соответствие установленным нормам. По её итогам выдается диагностическая карта — официальный документ, подтверждающий прохождение проверки.

Согласно действующему законодательству РФ, техосмотр обязателен для большинства транспортных средств, зарегистрированных в стране. В частности, обязательный техосмотр требуется для:

- Легковых автомобилей старше 3 лет (сроки могут различаться в зависимости от типа и назначения ТС);

- Грузовых автомобилей, автобусов и других категорий транспорта;

- Транспортных средств, используемых в коммерческих целях (такси, грузоперевозки и др.).

В 2025 году в России сохраняется система обязательного техосмотра с применением электронных диагностических карт, интегрированных с базами ГАИ. Если срок действия диагностической карты истёк или техосмотр не пройден, эксплуатация автомобиля на дорогах общего пользования считается нарушением.

Это может повлечь за собой:

- Штрафы от 2 000 до 3 000 рублей;

- Возможный запрет на эксплуатацию транспортного средства;

- Трудности при оформлении ОСАГО, так как страховые компании требуют наличие действующей диагностической карты.

Исключения и особенности:

- Новые автомобили, эксплуатируемые менее 3 лет, обычно освобождены от обязательного техосмотра;

- Легковые автомобили, зарегистрированные на физических лиц и не используемые в коммерческих целях, могут проходить техосмотр с более длительными интервалами;

- В некоторых регионах или для отдельных категорий транспорта могут вводиться временные послабления, которые публикуются официально и носят временный характер.

Рекомендации для автовладельцев:

- Заранее проверяйте срок действия диагностической карты, чтобы избежать штрафов;

- Проходите техосмотр только в аккредитованных центрах для получения официальной электронной диагностической карты;

- Следите за изменениями в законодательстве через официальные источники.

Таким образом, в сентябре 2025 года в России ездить без техосмотра и действующей диагностической карты, как правило, нельзя. Это обязательное требование для большинства транспортных средств, нарушение которого грозит штрафами и другими неприятностями.