В ГАИ поставили точку: можно ли ездить на машине без техосмотра
Вопрос о необходимости прохождения техосмотра и оформлении диагностической карты для автомобилей остаётся актуальным для российских водителей.
Особенно много сомнений возникает в периоды изменений законодательства или при приближении сроков обязательного техосмотра, сообщает ИА DEITA.RU.
Можно ли будет в сентябре 2025 года ездить по России без техосмотра и диагностической карты — этот вопрос разъяснили в ГАИ, пишет портал AutoNews.
Техосмотр — это процедура проверки технического состояния транспортного средства, подтверждающая его безопасность и соответствие установленным нормам. По её итогам выдается диагностическая карта — официальный документ, подтверждающий прохождение проверки.
Согласно действующему законодательству РФ, техосмотр обязателен для большинства транспортных средств, зарегистрированных в стране. В частности, обязательный техосмотр требуется для:
- Легковых автомобилей старше 3 лет (сроки могут различаться в зависимости от типа и назначения ТС);
- Грузовых автомобилей, автобусов и других категорий транспорта;
- Транспортных средств, используемых в коммерческих целях (такси, грузоперевозки и др.).
В 2025 году в России сохраняется система обязательного техосмотра с применением электронных диагностических карт, интегрированных с базами ГАИ. Если срок действия диагностической карты истёк или техосмотр не пройден, эксплуатация автомобиля на дорогах общего пользования считается нарушением.
Это может повлечь за собой:
- Штрафы от 2 000 до 3 000 рублей;
- Возможный запрет на эксплуатацию транспортного средства;
- Трудности при оформлении ОСАГО, так как страховые компании требуют наличие действующей диагностической карты.
Исключения и особенности:
- Новые автомобили, эксплуатируемые менее 3 лет, обычно освобождены от обязательного техосмотра;
- Легковые автомобили, зарегистрированные на физических лиц и не используемые в коммерческих целях, могут проходить техосмотр с более длительными интервалами;
- В некоторых регионах или для отдельных категорий транспорта могут вводиться временные послабления, которые публикуются официально и носят временный характер.
Рекомендации для автовладельцев:
- Заранее проверяйте срок действия диагностической карты, чтобы избежать штрафов;
- Проходите техосмотр только в аккредитованных центрах для получения официальной электронной диагностической карты;
- Следите за изменениями в законодательстве через официальные источники.
Таким образом, в сентябре 2025 года в России ездить без техосмотра и действующей диагностической карты, как правило, нельзя. Это обязательное требование для большинства транспортных средств, нарушение которого грозит штрафами и другими неприятностями.