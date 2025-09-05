В каком случае при ДТП можно не вызывать ГИБДД

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT рассказал, при каких авариях можно не вызывать сотрудников автоинспекции, а в каких случаях их присутствие обязательно.

«Если в ДТП участвовали два транспортных средства, нет пострадавших, виновник признаёт вину, полисы ОСАГО имеются, а повреждения незначительны, то есть ремонт не будет превышать 400 тыс. рублей, — инспекторов можно не вызывать», — отметил он.

По словам эксперта, в этой ситуации можно оформить европротокол.

«Но при отсутствии любого из этих пунктов лучшим решением будет дождаться ГИБДД. При наличии споров о виновности виновник ДТП может переложить вину на второго участника и оспорить европротокол в судебном порядке», — предупредил он.

Ладушкин отметил, что стоимость ремонта современных автомобилей, особенно премиальных, может быть очень высока даже при незначительных с виду повреждениях.

«Тут можно либо остаться без возмещения, либо сумма возмещения окажется недостаточной для ремонта автомобиля», — пояснил он.

Если же в ДТП присутствуют пострадавшие, один из участников скрылся или нет уверенности в подлинности документов — следует обязательно ждать сотрудников ГИБДД, заметил эксперт.

«Может оказаться, что водитель показывает поддельный ОСАГО или он ранее был лишён прав, но не сдал их», — подытожил он.

