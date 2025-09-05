Инженеры подсчитали реальный экологический эффект электромобилей

В среднем бензиновый пикап выбрасывает 486 граммов CO₂-эквивалента на 1.6 км. Гибридный пикап снижает показатель на 23%, а полностью электрический ― на 75%.

© Naukatv.ru

Даже если электрический пикап перевозит 2500 фунтов груза, его выбросы меньше 30% от пустого бензинового.

Компактный электрический седан оказался самым «чистым» вариантом ― всего 81 грамм CO₂-эквивалента на 1.6 км, то есть меньше одной пятой выбросов газового пикапа.

Чем больше батарея и запас хода, тем выше выбросы при производстве, поэтому наиболее экологичными оказались модели с умеренной дальностью.

Ученые подчеркивают, что важно не только переходить на электромобили, но и выбирать транспорт по реальным потребностям.

«Если вам нужен пикап для работы ― выбирайте электрический пикап. Если вы ездите на работу один ― лучше взять компактный седан BEV», ― говорит Кеолян.

Команда также разработала бесплатный онлайн-калькулятор, где любой водитель может ввести свой тип автомобиля, стиль вождения и регион проживания, чтобы узнать реальные выбросы. Это важно, так как на показатели влияют и климат (в холодных регионах расход энергии выше), и структура местной электросети (чем она «чище», тем меньше выбросов при зарядке).

По словам исследователей, результаты помогут не только отдельным водителям, но и автопроизводителям, и политикам. Несмотря на снижение федеральных стимулов для электромобилей, крупные компании, включая Ford, продолжают вкладывать миллиарды в новые платформы, видя в этом будущее.

«Мы впервые показали, что электромобили выделяют меньше парниковых газов, чем бензиновые машины, независимо от региона. Теперь у каждого есть возможность оценить свой вклад и сделать более осознанный выбор», ― подчеркнул Кеолян

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram