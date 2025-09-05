Накажут ли водителя за сбитого на дороге голубя

В СМИ прошла информация, что за сбитого на дороге голубя водитель получит штраф. Но он может лишиться и прав, если не сообщит об этом происшествии в ГИБДД. А если он еще целую стаю голубей протаранил, то ему грозит реальный срок.

Но реален ли такой исход? Давайте разбираться. Действительно, даже сбитый машиной голубь может считаться дорожно-транспортным происшествием. ДТП - это происшествие с автомобилем, в результате которого причинен ущерб. Так вот голуби - это некий охотничий ресурс. Кто на них охотится - отдельный разговор. Тем не менее в приказе министерства природных ресурсов эта птица числится на уровне уток, куропаток и рябчиков. За незаконное их уничтожение предусмотрена компенсация бюджету в размере 600 рублей.

Сбил машиной - заплати. При этом очевидно, что из-за сбитых на дороге птиц никто не оформляет аварию, не вызывает на место происшествия Госавтоинспекцию. Но это может обернуться и не очень хорошими последствиями. А именно оставлением места ДТП. Да, водитель сбил голубя. Голубь, по непонятной причине, является охотничьем ресурсом государства. В результате такого столкновения причинен ущерб государству. Это ДТП. А значит, что надо остановиться, вызвать ГИБДД и оформить аварию.

В противном случае водителю могут предъявить претензии за оставление места ДТП. А это уже другая статья и другая ответственность: лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Одно дело, когда сбивают на дороге серьезное животное: кабана, лося, медведя. Другое дело, когда под колеса попадают мыши, ежики, а также птички. Машина повреждения почти не получает. Вряд ли ГИБДД поедет на сбитого голубя, соловья или даже утки. Так что ответственность за такое ДТП вряд ли коснется большинства граждан. Но шанс на это есть.