Агентство J.D. Power опубликовало рейтинг качества автомобилей 2025 года

Китайское подразделение американского агентства J.D. Power опубликовало рейтинг качества бензиновых автомобилей 2025 года (IQS 2025). В числе лидеров оказались как международные, так и местные бренды, часть которых представлена и на российском рынке, сообщает сайт "Китайские автомобили".

В исследовании приняли участие 19,9 тысячи владельцев автомобилей, купленных с июля 2024 по март 2025 года. Респонденты оценивали машины по 218 параметрам в девяти категориях. Результаты фиксировались в виде количества проблем на 100 автомобилей (PP100). В этом году средний индекс составил 229 баллов, что на 17 пунктов выше показателя 2024 года.

Наибольшее число жалоб связано с мультимедийными системами, оснащением и качеством сидений.

Среди премиальных брендов лидируют Land Rover (208 PP100), Porsche (213) и Cadillac (218).

В массовом сегменте первые места заняли совместные предприятия GAC Honda (208), Dongfeng Honda (209), а также GAC Toyota и SAIC Volkswagen (по 219).

Китайские производители в среднем получили 233 балла. Лидером рейтинга стал Chery (220), за ним следуют GAC (221), Changan и Geely (по 222). Выше среднего также оказались Jetour, MG и Roewe.

В модельном зачёте лучшими стали: MG 5 среди компактных седанов, Volkswagen Lavida в более дорогом сегменте, Mercedes-Benz A-Class среди премиальных компактных моделей.

Volkswagen Bora "победил" в категории среднеразмерных автомобилей эконом-класса, Volkswagen Lamando L - в среднем сегменте, Honda Accord - в категории "выше среднего", а Volvo S90 признан лидером среди премиальных "мидсайзов".

В сегменте SUV отметились:

компактные SUV: Geely Coolray, GAC GS3, Changan CS75, CS55 Plus и Volkswagen Tharu XR,

среднеразмерные SUV: Geely Cityray, Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-Z;

большие SUV: Toyota Frontlander, Geely Atlas, Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 Pro и Hyundai Tucson в более дорогой категории; Chery Tiggo 9 (Jaecoo J8 в России).

Ранее "РГ" рассказывала, какие автомобили россияне считают лучшими по соотношению цены, качества и надежности.