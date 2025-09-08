Маленький бак, большой расход и «глюки»: владельцы рассказали про Geely Atlas

Минувшей весной состоялась модернизацией паркетника Atlas второго поколения. В России пока представлен дореформенный и весьма эффектный вариант с запоминающимися «уголками» головной оптики и задних фонарей. Технически автомобиль с неба звёзд не хватает, но довольно неплох — двухлитровая 200-сильная «турбочетвёрка», семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями для переднеприводной версии или восьмиступенчатая автоматическая коробка передач плюс полный привод. О преимуществах и недостатках поведали пользователи на площадке Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Начнём с позитивного мнения Андрея Сезенова: «Тачка — огонь. Дилерская, 2wd. Динамика, внешность, интерьер, качество сборки и расход — всё в ней радует!!! Часто гоняю на дальняк по работе, вообще не устаю, скорость 150-170 вообще не ощущается. Только если пропустить камеру. Долго привыкал к отсутствию физических кнопок. В целом, привык. Обьём бензобака не радует (на трассе это очень ощутимо). Динамики на трассе — с запасом. Свет отличный. Подвеска понравилась. Серьёзных минусов пока не нашёл. Системы контроля слепых зон нет, в целом — пофиг.(еще 2 машины в семье тоже без неё). Мазда 6 gj(2.5) 2017, по расходу будет такой же (по ощущению). Так же по ощущению, штатная музыка на порядок лучше, чем штатная на Мазде 6».

Артём тоже доволен: «Автомобиль дилерский. Привод 4х4. Сравнивать могу только с корейскими и частично немецкими автомобилями. В целом отличная машина, комфортно настроенная подвеска, близкая к немецкой манера управления, просторный салон (велосипед с 21 рамой помещается внутрь целиком, без снятия колёс), мультимедиа система будет полезна в двух случаях: 1) если вы используете CarPlay или Android Auto, 2) если вы прошьете ГУ сторонним софтом (GMC), без вышеописанных средств она просто цветное радио. С расходниками проблем нет, каталог и наличие имеется. Проходимость удалось протестировать в горах, на грунте и песке — всё отлично система полного привода работает корректно, гребёт хорошо. Расход топлива по городу у меня получается 11-13л на 100км, по трассе при скорости 120 км\ч — 7.5л. Сразу после покупки была небольшая проблема с климатической системой, дилер устранили бесплатно с помощью прошивки».

Коваленко Александр за полтора года проехал на Geely 40 тысяч километров и имеет вполне объективную пользовательскую статистику: «Буду краток — за те деньги, который стоил на старте - лучшее из Китая. Ходил около полугода выбирал, тестдрайвил всё и кроссоверы и седаны. В итоге после поездки на Атласе стало понятно, что надо брать. Жаль что на момент выхода не было полного привода. Из плюсов - норм расход, динамика и управляемость. Из минусов — маленький бак (прям бесит), работа климата в межсезонье (вечно корректировать приходится). За 40 тыс по гарантии поменяли лобовое стекло (не работало 2 нитки подогрева) и переднюю камеру (попадала влага, вышла из строя). Первое время смущало отсутствие кнопок и управление всем с планшета, но привык быстро, не страдаю) Если бы менял на что-то из китайцев сейчас, то наверное либо Монжаро либо Voyach. Хавалы и чери после Атласа вообще не нравятся, ни рулежкой, ни комфортном, ни качеством».

Без разочарований, как водится, не обошлось. «Большой современный автомобиль, плюсы есть конечно, но сказать честно, жалею что поменял мазду сх5 на него! Всё как-то не доделано так сказать, много чего лишнего, но мало нужного в тот же момент, например слепых зон не хватает, того же масляного щупа, кнопок очень не хватает так и не привык к их отсутствию! Расход я думал у меня на 2.5 движке у мазды большой, но здесь ещё больше даже, динамика плюс минус одно и то же! Хорошо хоть можно почти все функции данного авто отключать в планшете? Бывает очень всё надоедает! Напугало пару раз черные экраны и планшет и приборка!Мазда на скорости по лучше себя ведёт, в плане управляемости, музыка в разы лучше на японце, здесь настроек то я бы сказал вообще нет!», - жалуется Сергей.

Ну а у Фиолетового универсала так и вовсе накипело: «Свет там вообще не светит, рулёжка отвратительная, радио не ловит, от города отъезжал на 10 км и всё пропало, климат своей жизнью живёт, проекция скачет на мельчайших кочках, слепых зон нет, качество кожи на креслах отвратительное, заломы после 2тыс км начались на креслах,кнопок нет от слова совсем,думал привыкну,но нет, ЛКП тоже никакое у меня травой даже всё в царапинах было, жрёт как танк, даже щупа масляного не было это капец, где я на дастере скорости 100 входил в поворот, там на 80 думал перевернусь, планшеты зависали через день можно сказать, поворотники орут так, что хотел заклеить пищалки, а они из них кричат)) По моему опыту скажу точно, Китай молодец, но пока ещё далеко очень!».

Завершим мы объективным обзором Дениса:

«Владею ФШ 2.0 AWD уже два месяца, пробег — 7500 км. Пересел с Мерседеса 250D W212 4-matic 2015 года, а до него была целая автоколлекция: пара BMW 525, Мерседес ML 350, МВ С230, Honda Accord, Lancer, Civic, Volvo и куча Мазд (штук 6). Так что сравнить есть с чем — я как автомобильный сомелье, только вместо вина тестирую машины уже 30 лет.)

Плюсы: 1. Связка мотор-коробка — просто песня! 2. Подвеска — золотая середина: не жёсткая, но и не «как в лодке». 3. Вместительная — можно перевозить всё, включая тёщу и её мнение о моих водительских навыках. 4. Современный дизайн — выглядит так, будто её нарисовали в 2025 году, а не в 2022. 5. Полный зимний пакет — теперь я готов даже к зиме в Сибири (ну, почти). 6. G-pilot — реально полезная штука! Работает даже в тумане и при разметке, которую рисовал пьяный дорожник.

Минусы: 1. Сидения... Ох уж эти сидения! Видимо, их проектировали для людей с телосложением шкафа. Я — 182 см / 83 кг — болтаюсь в них. Боковой поддержки нет, поясничный подпор — загадка, а наклон сиденья не регулируется. Поставил проставки, стало чуть лучше, но всё равно чувствую себя как на табуретке из IKEA. 2. Шумоизоляция — её нет. Лечится доработками, но пока это как лечить простуду чаем с лимоном: помогает, но не сразу. 3. Расход: город — 15 л, трасса — 10 л. Для меня это многовато, но, возможно, я просто избалован предыдущими машинами. 4. Бак — маленький. Видимо, инженеры решили, что я буду заправляться каждые 100 км, чтобы размять ноги.) 5. Головное устройство (ГУ) — это отдельная история. Оно глючит, как ранний Android, и работает так, будто внутри процессор от калькулятора. Серьёзно, любой телефон за 30 тысяч работает быстрее! 6. Функционал ГУ — его нет. Это 2025 год на дворе, а я не могу даже нормально настроить навигацию. Прошивка «gmc» немного исправила ситуацию, но всё равно чувствую себя так, будто пользуюсь Nokia 3310 в эпоху iPhone 16. 7. Материалы отделки — дешёвые и на ощупь как клеёнка от бабушкиного стола. Видимо, дизайнеры решили, чтобы я почувствовал себя экономным). 8. Климат — после прошивки всё равно работает как капризный повар: то жарит, как в сауне, то охлаждает, будто в холодильнике. Видимо, он считает, что я должен почувствовать на себе все прелести смены времён года, не выходя из салона.

Итог: машина в целом неплохая, но с нюансами. Если бы сидения были удобнее, а мультимедиа — пошустрее, это был бы почти идеальный автомобиль. А пока что езжу с мыслью: «Ну, ладно, ещё немного и привыкнешь!» И да, я уже начал её улучшать — видимо, это не просто машина, а мой личный «взрослый конструктор». В конце концов, кто сказал, что идеальные автомобили падают с неба? Иногда их приходится «дорабатывать напильником». Ну и климат, конечно, напоминает, что жизнь — это не только комфорт, но и сюрпризы».