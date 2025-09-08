Нужен ли знак "Инвалид" на авто, внесенном в базу

Наличие знака "Инвалид" на машине до сих пор вызывает вопросы у собственников таких машин. Зачем это требуется, если автомобиль включен в государственную информационную базу? Однако потребность такая есть. И это подтвердил Верховный суд, разбирая дело, в котором автовладелец оспаривал законность этого требования.

© Российская Газета

Автовладелец оспаривал законность привлечения его к ответственности. Его машина была припаркована на парковке, предназначенной для инвалидов. Машина была внесена в реестр для инвалидов, но на ней не было знака "Инвалид". С этого и начались неприятности. Машину эвакуировали и увезли на штрафстоянку. Автовладельцу выписали штраф - по тем временам 5 тысяч рублей. Кроме того, ему требуется оплатить услуги эвакуации и хранения машины. В общем, сумма вырисовывается не малая. И все суды встали на сторону правоприменителя.

Однако автовладелец попытался оспорить это наказание на том основании, что закон о защите прав инвалидов предусматривает внесение в информационную систему данных о том, что машина закреплена за инвалидом. Однако Правила дорожного движения вообще не предусматривают взаимодействия с этой базой данных.

Как указал Верховный суд, во-первых, в законе о защите прав инвалидов также указывается, что автовладелец должен не только быть внесен в базу данных, но иметь и знак "Инвалид".

Во-вторых, помимо закона о защите прав инвалидов, есть еще закон о безопасности дорожного движения. В нем база данных об инвалидах вообще не упоминается. Зато есть требование о наличии знака "Инвалид".

Правила дорожного движения просто дублируют этот закон. Таким образом, наличие регистрации в базе данных об инвалидах вовсе не отменяет наличие знака "Инвалид" на машине.