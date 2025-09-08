Назван надежный Nissan с пробегом за 600 тысяч рублей

В России на вторичном рынке продаются надежные хетчбэки Nissan, которые можно приобрести примерно за полмиллиона рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Лучший вариант из Ниссанов – Tiida (первое поколение), но она дороже. Более компактный Note тоже в 600 тыс. рублей вписывается со скрипом. Модель востребованная, с хорошей репутацией, а потому даже с большими пробегами недешева. Сборка – британская», — заявил он.

Зиновьев добавил, что «первый» Note можно покупать в любой версии (1,4 л (88 л. с.) с МКП, 1,6 л (110 л. с.) с АКП или МКП). По его словам, моторы придется чистить, чтобы избежать масложора. Цепи привода ГРМ изнашиваются в интервале 150–200 тыс. км.

«Кузов неплохо противостоит коррозии, со стороны днища ситуация хуже. Жидковата для корявых дорог подвеска, зато кое-что в ней подходит от Ларгуса/Логана. В целом надежная машина без особых болячек», — отметил автоэксперт.

