Автоэксперт назвал модели Mazda, которые лучше не покупать

Mazda традиционно воспринимается как надежный японский бренд. Однако и в ее истории есть модели, чья репутация оказалась далека от идеальной. Современные "Мазды" в целом неплохо зарекомендовали себя, но из-за конструкции атмосферных двигателей Skyactiv они крайне требовательны к качеству топлива и обслуживанию. А среди старых моделей есть такие, которые лучше обходить стороной. Об этом "Российской газете" рассказал эксперт Александр Ковалев.

Mazda 6 второго поколения (GH)

Седан бизнес-класса, выпускавшийся с 2007 по 2012 годы, стал одним из самых спорных проектов компании. За время производства автомобиль пережил более десяти отзывных кампаний. Владельцы массово жаловались на слабую защиту кузова от коррозии, ненадежную подвеску и топливную аппаратуру. Сегодня такие машины можно найти по очень низкой цене, но риск столкнуться с целым набором проблем перекрывает выгоду от покупки.

Mazda RX-7 и RX-8

Легендарные спорткары, ставшие символом роторного двигателя. Технология казалась прорывной, но на практике оказалась слишком капризной: высокая прожорливость, быстрый износ и сложность обслуживания сделали эксплуатацию этих автомобилей дорогим удовольствием. Покупать RX-7 или RX-8 имеет смысл только коллекционеру или энтузиасту, который понимает все нюансы и готов вкладываться. Для повседневных поездок это крайне сомнительный выбор.

Mazda CX-7

Кроссовер, дебютировавший в середине "нулевых", также не смог оправдать ожиданий. Турбированный двигатель отличался склонностью к масложору, компрессор кондиционера часто выходил из строя, а электрическая часть страдала от хронических отказов. С возрастом проблемы только усугубились, поэтому сегодня CX-7 - скорее источник постоянных расходов, чем надёжный автомобиль, - отметил специалист.

