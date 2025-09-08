Когда менять машину, чтобы это было экономически оправдано, рассказал директор отдела материально-технического обеспечения Forsage Lubricants Руслан Никулин. Он пояснил, что многие автовладельцы эксплуатируют свои машины до «последнего» из-за высоких цен. На сегодня новый автомобиль в России в среднем стоит 3,12 миллиона рублей, а подержанный — минимум 1,44 миллиона.

Кажущаяся экономия от длительного использования со временем становится чувствительной для кошелька. Расходы на топливо, ремонт и обслуживание растут, а стоимость машины падает. В определённый момент содержать старый автомобиль становится просто невыгодно.

Первая статья перерасхода — топливо. Из-за износа двигателя и систем десятилетняя машина потребляет его до 10% больше, чем по паспорту, а 15-летняя — уже до 20%. При среднем пробеге 15 тысяч километров в год и цене бензина 63,8 рубля за литр переплата за три года может составить десятки тысяч рублей, сообщают «Известия».

Убыток в случае возрастной машины приносит и ежегодное техническое обслуживание. Так, в случае пятилетнего автомобиля ТО обходится в среднем в 20 тысяч рублей, десятилетнего — в 40 тысяч, а для 15-летнего эта сумма может достичь 70 тысяч. Кроме того, даже редко используемая машина продолжает терять в цене.

Пятилетний автомобиль дешевеет примерно на 8% в год, что при старой цене 1,84 миллиона рублей составит 443 тысячи рублей за три года. Десятилетний теряет около 10% в год, что при цене 1,08 миллиона рублей означает снижение стоимости на 325 тысяч рублей за тот же период, объясняет Никулин.

Суммарные затраты за три года владения, включая топливо, страховку, налоги, сервис и амортизацию, составляют для пятилетнего автомобиля около 739 тысяч рублей, для десятилетнего — около 710 тысяч, а для 15-летнего — около 727 тысяч.

По словам эксперта, переход с 15-летней машины на 10-летнюю в большинстве случаев выгоден, так как экономия на ремонте и топливе перекрывает разницу в стоимости. Менять 10-летний автомобиль на пятилетний имеет смысл только ради повышенной надёжности и современных систем безопасности, но при этом высокая амортизация никуда не денется. Наиболее рациональным с точки зрения баланса затрат, надёжности и безопасности является возраст автомобиля около 10 лет, подытожил эксперт.