Перечислены главные соперники Lada Vesta

В России произошло эпохальное событие. По итогам августа отечественная Lada Vesta по продажам уступила пальму первенства кроссоверу Haval Jolion тульской сборки: за продукцию тольяттинского автогиганта проголосовали 6332 человека (-43,9%), а за модель китайской марки — 6643 соотечественника (-25,8%). По этому случаю редакция Quto составила список соперников популярной «Лады».

© Quto.ru

Haval Jolion: в августе продано 6643 шт. (2-е место)

Кроссовер тульской сборки оказался настоящим хитом! Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором: с передним приводом агрегат выдаёт 143, а с полным — 150 сил. С полноприводной трансмиссией доступен лишь преселективный «робот», а с моноприводной вдобавок может работать «механика».

Важно, что даже базовая комплектация располагает довольно богатым набором оборудования. В топовой версии есть автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и даже панорамная крыша! Кроме того, модель располагает действительно просторным салоном.

© Belgee

Belgee X50: в августе продано 5102 шт. (4-е место)

Дорестайлинговый Geely Coolray белорусской сборки набирает обороты: публика оценила бодрый характер, интересную управляемость и высокую надёжность вседорожника, хотя поначалу публику смущал 3-цилиндровый турбомотор (в нынешней версии агрегат выдаёт 150 л.с.).

Что касается вариативности, то нашим соотчетственикам доступен лишь один вариант — с передним приводом, преслективным «роботом» и турбированным двигателем, но, как видим, этого набора покупателям вполне хватает. Комплектаций три: Active, Style и Prestige.

© Chery

Chery Tiggo 4: в августе продано 3476 шт. (7-е место)

В прошлом году модель пережила серьёзное обновление. Помимо смены стиля кроссовер также обрёл новую начинку: знакомый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 сил сохранился, но вместо вариатора появился шестиступенчатый преселективный «робот».

Впрочем, чтобы сделать «бюджетник» доступнее, в гамму недавно добавили атмосферный двигатель аналогичное объёма, что выдаёт 113 сил. С ним доступны вариатор и «механика», но привод — только передний (наддувная версия также не может похвастаться полным приводом).

© Haval

Haval M6: в августе продано 3141 шт. (9-е место)

По своим габаритам Haval M6 намного крупнее своих конкурентов, но его цена — на уровне топовых версий «Весты». Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 силы, с которым сочетаются механическая или роботизированная трансмиссия.

Важно добавить, что некоторое время назад машина получила калужскую прописку: теперь сборкой этих кроссоверов занимается завод ПСМА Рус. Это поможет автомобилю сохранить доступную цену, так как компания получит компенсацию утильсбора.