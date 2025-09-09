Когда при ДТП с участием электросамоката не действует страховка

Удивительное решение суда: оказывается, не все арендаторы электросамокатов застрахованы. Точнее, страховые компании расплачиваются далеко не за каждую аварию, в которую попадают водители этого двухколесного транспортного средства. И это решение суда может стать прецедентом. В общем, если вам в автомобиль въедет электросамокат, то, скорее всего, взыскивать ущерб придется именно с того, кто им управлял, а не с его страховой компании.

© Российская Газета

Такое интересное решение вынес Первый апелляционный суд. А дело заключалось в том, что некий гражданин Марышев буквально снес дверь припаркованной машины. Он двигался на электросамокате по двору. Перед ним начал парковаться автомобиль, поэтому ему пришлось взять влево.

Но там уже остановилась другая машина, пассажир которой открыл правую дверь. В нее-то Марышев и влетел.

Далее были долгие судебные разбирательства. Но все они были в отношении страховой компании. Сначала суд первой инстанции постановил, что ущерб должны оплатить именно страховщики.

Однако апелляционный суд решил иначе. По его мнению, в договоре страхования четко указано, что не является страховым случаем. И Первый кассационный суд с ним в этом согласился.

Дело в том, что кикшеринговые компании, которые предоставляют в аренду свои электросамокаты, давно подстраховались. Они начали страховать ответственность своих пользователей.

В большинстве дворов крупных городов тротуары не предусмотрены. Вся территория двора де-юре - проезжая часть. И как там ездить электросамокатчикам?

При простой аренде самоката стоимость такой страховки уже включена в тариф. Но стоимость своей ответственности можно увеличить, доплатив еще 50 рублей за каждую поездку. Впрочем, это возместит ущерб только при утрате гаджета пострадавшим в аварии. Основные параметры страховки остаются теми же.

И на это обстоятельство обратил внимание Первый кассационный суд.

У нас установлено довольно много ограничений для движения различных средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Договор страхования у кикшеринговых компаний учитывает все нюансы правил.

Однако одно из положений договора вызывает сомнения. А именно, как раз то, на которое сослался суд: "Страховым случаем не считается движение по проезжей части".

Дело в том, что в большинстве дворов в больших городах, в том числе и в Москве, нет не только выделенных полос для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, но и тротуаров.

Территории дворов за исключением сквериков, как правило, сплошная проезжая часть, по которой могут двигаться автомобили, уступая дорогу пешеходам.

И выходит, что страховка для водителей электросамокатов на этих территориях не действует. Правилами страхования она не предусмотрена. Как подтвердили в Российском союзе автостраховщиков, страхование пользователей арендных электросамокатов - дело добровольное. Страховщик может выставлять любые правила.

В данном случае он решил, что не несет ответственности, если электросамокатчик движется по проезжей части. Это согласуется с правилами.

Но таким образом пространство страхования ответственности пользователей арендных электросамокатов резко сужается.

По крайней мере во дворах, а также на территориях, обозначенных знаком "Пешеходная зона".

За случившиеся там по вине электросамокатчиков аварии никто не обязан компенсировать ущерб пострадавшим - ни водителям, ни пешеходам.