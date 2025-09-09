Считается ли надежной Mazda 6 второго поколения

Седан бизнес-класса серии GH выпускался сравнительно недолго — с 2007 по 2013 годы. И многие считают, что все продукты японской марки показательно надёжны. Однако Mazda 6 оказалась одним из самых спорных проектов компании.

© Quto.ru

«За время производства автомобиль пережил более десяти отзывных кампаний», — отметил изданию RG.RU автоэксперт Александр Ковалёв, комментируя надёжность семейства Mazda 6 второго поколения, куда входили седан, универсал и лифтбек.

Со стороны владельцев поступают жалобы на слабую коррозионную стойкость кузова, нежную топливную аппаратуру и слабую подвеску. Поэтому машины серии GH сейчас стоят недорого, но могут подкинуть немало проблем новому владельцу.

Также эксперт предостерёг россиян от покупки подержанных Mitsubishi Lancer. Специалистов смущает, прежде всего, спортивный имидж этой модели.