Названы лидеры на российском рынке экологичных легковых машин

На долю последних приходится более половины этого парка — 52,9%. Подключаемые гибриды или плагин-гибриды сочетают в себе двигатель внутреннего сгорания и электромотор с возможностью зарядки аккумулятора не только от двигателя и рекуперации, но и от электросети — домашней розетки или общественной станции.

© Quto.ru

Среди популярных моделей такого типа — LiXiang L7, Aito M5, Toyota Prius и Chevrolet Volt.

На долю полностью электрических машин, которые ездят только на энергии из батареи, приходится 47,1%. К ним относятся Nissan Leaf, Volkswagen ID.4, Audi e-tron, Porsche Taycan, а также отечественный «Москвич 3е» и машины марок Tesla и Zeekr.

Эксперты подчёркивают, что годом ранее ситуация была обратной: электромобили преобладали с долей в 56,2%, а подключаемые гибриды занимали лишь 43,8%.

Лидером среди всех марок в российском сегменте стал премиальный бренд LiXiang с долей 23,7% от всего рынка. Вслед за ним расположился японский Nissan с результатом в 12,6%. Третье и четвёртое места также заняли китайские премиальные марки — Voyah (11,5%) и Zeekr (9,1%). Американская Tesla замыкает «пятёрку» лидеров с долей в 5,1%.