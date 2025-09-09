Эксперт назвал опции авто, которые часто бесполезны, а иногда и вредят

В современном автомобиле количество опций, которые можно добавить по желанию, огромное количество. Но там ли полезны и нужны они? И могут ли некоторые даже навредить вашей машине? Об этом "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

© Российская газета

1) Кожаная отделка панели приборов

Почему данная опция пользуется спросом: "дорогой" вид, мягкий пластик, аккуратная строчка. Что на практике: УФ и жара сушат кожу и клей - появляются волны, пузыри, отслоение, особенно около дефлекторов. У ряда брендов выходили даже официальные бюллетени по перетягиванию или полной замене кожаных торпедо с расширенной гарантией/регламентом замены.

2) Панорамная крыша (панорама)

Почему эта опция становится все более популярной: эффект "воздуха" в салоне, вау-фото, больше света. Риски и реальность:

- Протечки из-за дренажей. Любая панорама устроена как "лоток" со стоками по углам. Дренажи забиваются, вода уходит под ковры - коррозия проводки, блоков, ковролина, запахи. У дилеров есть регламенты чистки дренажей в рамках работ по устранению типовых замечаний.

- Шум. "Стекло против металла": при закрытой шторке/экране шум лучше гасится, без неё ветровые и шоссейные шумы в среднем выше - поэтому производители крыши ламинируют акустической плёнкой и ставят плотные шторки.

• Безопасность. Сама панорама не "рушит" прочность крыши: краш-данные и обзоры показывают, что влияние на прочность минимально и зависит от конструкции кузова, а не наличия стекла. Отдельная сторона - редкие спонтанные разрушения стеклянных люков и плохая защищенность от попадания камней на дороге или падения снега.

3) Встроенные массажные опции

Почему людям это нравится: имидж "премиума", "забота о спине". Что на практике: первые недели - "поиграться", дальше почти не используют. При этом усложнение кресла - это больше потенциальных отказов моторчиков/пневмокамер. В исследованиях надёжности видно: рост проблем с "фичами/органами управления" и "сиденьями" по мере старения автомобиля.

4) "Премиум-аудио" на 20+ динамиков

Почему эта опция покупается потребителями: логотип известного бренда, цифры и "ватты". Что на практике:

- Шумовой порог. В машине всегда есть дорожный/ветровой шум. Даже у очень тихих авто на 110 км/ч измеряют ~60-70 дБА - это ограничивает реальную "детальность" прослушивания.

- Количество не равно качество. Сведение, установка и калибровка важнее числа динамиков; "сырой" тюнинг даёт бубнящий бас и усталость уха. (Профильные руководства и тест-процедуры акцентируют важность настройки, а не "динамико-счёта".)

• Стоимость ремонта. ОЕМ-усилители стоят очень дорого; для ряда систем (HK, Bose и т. п.) замена блока - это четыре цифры в валюте.

5) Активные спойлеры и прочая "аэродинамика"

Почему популярно: "гоночный" вид. Физика: на городских 50-90 км/ч эффект минимален; польза начинается на трассовых скоростях.

Факты эксплуатации: многие спойлеры автоматом поднимаются в районе 120 км/ч. Для города это "турбо-пустота": механизм возится, а результата нет. При этом привод/механика спойлера боится грязи/льда; замены актуаторов и приводы - дорогие.

6) Огромные диски с низким профилем (20-22″ и выше)

Почему так нравится: дизайн, "рулежка". Реальность:

- Увеличение размера колес добавляет массу колеса - в итоге хуже разгон/торможение/экономичность; комфорта меньше, риск грыж/погнутых дисков выше. Классические дорожные тесты это демонстрировали.

- Профильные издания/советы для владельцев предупреждают о повышенной уязвимости к выбоинам и бордюрам.

Не надо забывать и про необходимость чаще делать сход-развал и более высокую стоимость резины.

7) Сенсорные "слайдеры" и тач-меню климата

Почему устанавливают: минимализм, удешевление производства кнопок.

Проблема: растёт зрительно-мануальная нагрузка и время с отвода взгляда от дороги. В полевых замерах показывают, что простые задачи (обогрев, кондиционер, громкость) на экране занимают в разы дольше, чем на физических органах. В случае поломки замена всего стеклянного блока - очень дорогая стоимость.. По мере эксплуатации, стекло затирается и царапается.

Перед покупкой спросите себя: буду ли я пользоваться этим регулярно и окупит ли это риски/расходы? Если "нет" - лучше вложиться в то, что реально повышает безопасность, комфорт и снижает стоимость владения, - отмечает специалист.