В этом году дорожные работы на юге России идут невиданными темпами - строители обновляют автотрассы. Не является исключением и Ростов-на-Дону, где за лето на крупных магистралях переложили асфальт. Почему привычное дорожное покрытие все хуже выдерживает жару и как новые технологии могут продлить жизнь дорогам, в интервью "РГ" рассказал доцент, заведующий кафедрой "Автомобильные дороги" Донского государственного технического университета Денис Николенко.

© Российская Газета

Почему традиционное дорожное покрытие, которое используют на юге России, все хуже выдерживает высокую температуру?

Денис Николенко: Основная причина - в изменившихся условиях эксплуатации. За последние годы вес грузового транспорта на дорогах вырос многократно, поток автомобилей стал интенсивнее, а значительная часть эксплуатируемых в настоящее время дорог проектировалась по старым нормативам, под меньшую нагрузку на ось автомобиля. Получается, что покрытие работает в режиме перегрузки. Когда к этому добавляется жара +50 .C, последствия становятся очевидны: покрытие начинает разрушаться. Важно учитывать и климатические изменения: если раньше экстремальная температура была редкостью, то теперь она становится нормой.

Какие именно дефекты проявляются на асфальте в жару и как это отражается на безопасности?

Денис Николенко: Высокая температура размягчает асфальтобетон. Из-за этого появляются колеи, волны, трещины и выбоины, материал выдавливается, битум стареет быстрее, теряет свои свойства, дорога начинает разрушаться. Для водителей это не просто неудобство: снижается сцепление шин с дорогой, увеличивается риск аварий. Особенно опасны колеи, в которых во время дождя скапливается вода - это прямая угроза аквапланирования.

Значит, нужны новые ГОСТы и нормы для южных регионов?

Денис Николенко: В 2021 году систему стандартов полностью обновили. Поэтому говорить о новых изменениях пока преждевременно. Но есть подходы, которые позволяют сделать дороги долговечнее. В первую очередь - использование полимерно-модифицированного битума, устойчивого к жаре и трещинам. Кроме того, необходимо уделять внимание качеству щебня, показателям его прочности, а также строго соблюдать температурный режим при укладке смеси. Все это влияет на то, насколько равномерно распределяются компоненты и как долго прослужит дорожная конструкция.

Какие инновационные материалы уже применяются в Ростовской области и на юге России?

Денис Николенко: Сегодня на рынке есть целый ряд эффективных решений. Например, комплексные модификаторы асфальтобетона, композиционные материалы на основе активного резинового порошка, а также полимерно-битумные вяжущие материалы. Все они позволяют увеличить срок службы покрытия, делают его более пластичным, устойчивым к растрескиванию и температурным перепадам. Но нужно понимать: такие материалы дороже стандартных. Поэтому в регионах их применяют точечно, а не повсеместно.

Как отличаются подходы к строительству дорог в разных регионах России?

Денис Николенко: Страна огромная, поэтому она разделена на пять дорожно-климатических зон. Для каждой - свои требования. В южных регионах битум должен быть более вязким, чтобы выдерживать жару. В северных, наоборот, важно учитывать морозостойкость. Поэтому подходы к составу смесей и технологиям действительно сильно различаются.

Водители часто возмущаются: зачем укладывать асфальт в дождь? Это вообще допустимо?

Денис Николенко: Теоретически и по нормам - нет. Вода мешает сцеплению смеси с основанием, замедляет уплотнение и снижает прочность покрытия. В итоге дорога быстрее разрушается. Но бывают исключительные ситуации. Например, когда ямы на проезжей части становятся опасными и требуют срочного ремонта. Существует и другой фактор: подрядчик связан жестким графиком и обязан уложиться в сроки, иначе его ждут штрафы. В таких условиях работа продолжается даже в дождь. Но это всегда вынужденная мера и, конечно, крайне нежелательная.

То есть, несмотря на технологии, южные дороги обречены на частый ремонт?

Денис Николенко: Сказать "обречены" было бы неправильно. Технологии есть, и они позволяют значительно продлить срок службы дорог. Но многое зависит от финансирования, дисциплины подрядчиков и системного подхода. Если все это соблюдается, то и южные трассы могут служить долго даже в условиях жары.