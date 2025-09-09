Можно ли получить компенсацию за упавший на авто птичий помет

За упавший на автомобиль птичий помет, который может повредить краску, можно получить компенсацию, рассказал в беседе с «Абзацем» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Получение выплаты от страховой компании в подобном случае вполне вероятно, но это возможно только при наличии полиса КАСКО. Ключевым моментом является содержание вашего договора добровольного страхования. Если в нем прямо прописан риск «повреждения животными» или «воздействия птиц», то шансы на возмещение ущерба существенно возрастают», – сказал Бондарь.

Он добавил, что необходимо помнить об агрессивном составе вещества птичьего помета и оперативно удалять его, чтобы избежать неприятных последствий.

До этого «Ингосстрах» сообщил, что в 2024 году владельцы автомобилей марки Kia чаще всего обращались за компенсацией по ОСАГО в связи с ДТП в Москве.

Согласно статистике ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО, чаще всего за возмещением обращались владельцы марок Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz. Кроме того, по данным аналитики, мужчины чаще женщин попадали в ДТП.

Также попавшим в аварию водителям рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя, даже в том случае, если он является единственным участником ДТП.

