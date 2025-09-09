Автоэксперт Хайцеэр пояснил, как действовать при запахе бензина в салоне

Водителю современного автомобиля не стоит продолжать движение, если внутри салона возник запах бензина, рассказал в беседе с RT вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он напомнил, что во многих старых советских карбюраторных автомобилях, постоянный запах бензина в салоне был их неотъемлемой частью.

Но с тех пор появились инжекторные машины, и запах встречается реже, продолжил эксперт.

«Если в современном автомобиле появился запах бензина в салоне — это свидетельствует об утечке. На таком автомобиле нельзя передвигаться. Нужно погрузить и отвезти в ближайший сервис на ремонт», — рассказал он.

По словам Хайцеэра, если водитель не является профессиональным механиком, то самому ему не стоит пытаться найти источник запаха.

Причина может скрываться в бензобаке, двигателе, в каком-либо патрубке, продолжил он.

«Точно также направлять машину на ремонт нужно при иных посторонних запахах, испарениях, задымлениях. При всём, что визуально или запахом может говорить об угрозе возникновения пожара», — подытожил специалист.

