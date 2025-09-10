Во сколько обойдется содержание Haval Jolion

Согласно отчету агентства "Автостат", совокупные затраты на эксплуатацию кроссовера Haval Jolion в течение трех лет после приобретения составляют приблизительно 1,28 млн рублей.

За основу был взят автомобиль с передним приводом, оснащенный 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 143 л.с. и роботизированной трансмиссией. Стоимость данной конфигурации варьируется от 2,1 млн до 2,45 млн рублей в зависимости от уровня комплектации и года выпуска.

После трех лет эксплуатации остаточная стоимость данной модели составляет 71,7%.

Анализ затрат на владение Haval Jolion проводился при следующих условиях: предполагаемый пробег автомобиля составляет 60 тысяч км, регион эксплуатации - Москва и Московская область. Возраст владельца был принят за 35 лет, а водительский стаж - 10 лет. При этих параметрах среднемесячные расходы на содержание составляют чуть более 35 тысяч рублей. Стоимость одного километра пробега оценивается в 21,3 рубля.

