Эксперт рассказал, что покрывает каско

На Черноморском побережье снова неспокойно. В Сочи и соседних районах Кубани синоптики прогнозируют новую волну ливней, шквалистого ветра и риск подтоплений. На выходных город уже уходил под воду, движение транспорта ограничивали.

Сейчас ситуация стабилизировалась, но прогнозы остаются неблагоприятными.В таких условиях особое внимание стоит уделить защите автомобилей. Ведь ущерб от стихии покрывает только КАСКО, а не ОСАГО. Об этом Авторадио рассказал заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского Союза Страховщиков Михаил Порватов:

"Самое распространенное – это дорожно-транспортное происшествие, независимо от участников, в том числе, когда виновник неизвестен. Противоправные действия третьих лиц, там, вмятина, царапины и так далее. Есть угон-ушерп, да, угон – отдельный риск, а ущерб – это ДТП, противоправные действия третьих лиц, падение инородных предметов.Кстати, задолго до возникновения угроз беспилотников этот риск стали включать, ну, имеется в виду падение рекламного щита во время ветра и падение, там, цветочного горшка с балкона. Пожар покрывается, причем как в результате внешнего воздействия, так и в результате самовозгорания, скажем, проводку замкнуло".

Специалисты напоминают, что именно КАСКО даёт возможность компенсировать убытки от непогоды - будь то паводок, падение дерева или ураганный ветер.