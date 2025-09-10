Автоэксперт раскрыл финансовую сторону восстановления ретро-машин

Покупка сильно повреждённого раритетного автомобиля с целью его последующего восстановления и перепродажи — абсолютно убыточная идея, заявил Максим Егоров. За такую работу мастерские если и берутся, то в исключительных случаях и только по индивидуальному заказу коллекционеров.

Он уверен, что такая ситуация относится к сфере коллекционирования, но точно не бизнеса. Процесс реставрации таких машин, будь то советская «Волга ГАЗ-21» или американский Cadillac, требует колоссальных финансовых вложений, которые никогда не окупятся при последующей продаже.

Егоров добавил, что подобные проекты реализуются только под конкретного заказчика, который ещё на стадии идеи осознаёт степень затрат за подобную работу. Для обеспеченного клиента вопрос денег, как правило, вообще не стоит, подчеркнул эксперт.

Но в этом случае у заказчика и нет потребности в перепродаже восстановленного автомобиля. После завершения всех работ этот человек с большим удовольствием заберёт отреставрированную машину в свою коллекцию и, возможно, даже будет иногда использовать её для небольших поездок или участия в автомобильных шоу, подытожил специалист.