Три правила желтой разметки, которые спасут ваш кошелек

В последнее время на дорогах все чаще можно увидеть не только привычную белую, но и желтую сплошную линию. Многие водители не до конца понимают разницу между ними, а она есть.

В городе жёлтые полосы использовались для обозначения дорожных зон с особым режимом движения со всеми вытекающими ограничениями. Например, зигзагообразная сплошная линия жёлтого цвета указывает на место остановки общественного транспорта. В пределах 15 м до и после этой зоны другие машины не имеют права останавливаться.

Главное отличие заключается в строгости запрета. Белая сплошная, идущая вдоль обочины, обозначает край проезжей части. Остановиться рядом с ней можно. А вот желтая сплошная полоса вдоль бордюра или обочины — это категоричный знак: остановка и стоянка запрещены. Ее специально делают яркого цвета, чтобы она бросалась в глаза даже в условиях плохой видимости или зимой.

Второе отличие — в назначении. Белая разметка, главная, разделяет потоки машин. Желтая же почти всегда выполняет вспомогательную и запретительную роль. Ее наносят, чтобы усилить эффект от знака или привлечь внимание водителя к запрету, указывает канал «Автовод со стажем«.

Третье отличие — последствия нарушения. Пересечение любой сплошной линии, будь то белая или желтая, разделяющая встречные потоки, повлечет за собой крупный штраф. Но если автомобилист решит остановиться там, где этого не позволяет желтая полоса у обочины, ГИБДД однозначно расценит это как нарушение ПДД и выпишет штраф.

Исключением в данной ситуации станет только аварийная ситуация. При этом «аварийку» надо включить еще до съезда на обочину и выставить соответствующий знак.

