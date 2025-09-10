Шипованные, фрикционные или всесезонные: какие зимние шины выбрать

Из-за разнообразия моделей шин, представленных на рынке, выбрать те, которые подойдут именно для вашего автомобиля и под конкретные условия эксплуатации, может быть непросто. Облегчить выбор читателям Quto помогут советы Олега Маркова, технического эксперта холдинга «Кордиант».

© Quto.ru

Прежде всего — на шинах нельзя экономить. Это очень важный элемент безопасности, ведь только шины непосредственно связывают автомобиль с дорогой и обеспечивают сцепление, что особенно актуально в зимний сезон на скользкой дороге.

Поэтому лучшеотказаться от приобретения вариантов б/у и сконцентрировать выбор только на новых. И разумеется, типоразмер шин, а также индексы скорости и нагрузки должны соответствовать тем, которые рекомендует завод-изготовитель автомобиля.

© Gislaved

Зимние шины делятся на 3 категории: - шипованные, - фрикционные (так называемые «липучки»), - универсальные (всесезонные).

Законодательно «всесезонной» категории шин вообще не существует. Исторически так сложилось, что зимние шины у нас в стране появились сравнительно недавно, ранее водители один единственный комплект использовали круглый год, то есть во все сезоны.

С ростом скоростей движения и ужесточившихся мер безопасности смена шин на зимние стала просто необходимой. При этом остались шины, которые условно позиционируются как всесезонные — чаще всего это шины с крупными элементами рисунка протектора категорий «АТ» и «МТ», которые предназначены для внедорожников.

Однако стоит понимать, что если в снегу такие шины показывают себя достойно, то на обледенелой дороге практически беспомощны ввиду особенностей рисунка протектора и потери эластичности резиновой смеси протектора, которая при отрицательной температуре просто твердеет.

Поэтому всесезонные шины можно использовать только на внедорожниках с полным приводом и в регионах с теплой зимой, во всех остальных случаях в зимние месяцы необходимо переобувать машину в классические зимние шины.

© Adobe Fotostock

Что касается шипованных шин, то это самая популярная категория зимних шин, и недаром. На большей части нашей страны зимы довольно суровы, дороги долгие месяцы покрыты льдом и снегом, и только шины с наличием шипов способны справиться с такими непростыми условиями. В дисциплинах разгона, торможения, управляемости и поведения на гололеде шины такого типа имеют большое преимущество в сравнении с остальными.

Из минусов шипованных шин можно выделить повышенную шумность и увеличенный расход топлива. А еще такие шины сильнее изнашивают дорожное покрытие, именно поэтому запрещены для использования в некоторых странах.

Шипованные шины — лучший выбор при эксплуатации автомобиля в условиях снежной и холодной зимы по неочищенным дорогам, которые покрыты слоем льда и снега. Подойдут под любой стиль вождения, однако нужно быть аккуратнее на мощных автомобилях особенно на сухом асфальте — чтобы сберечь шипы.

© Дмитрий Питерский

И переходя к фрикционным шинам: их основное отличие от шипованных — более продуманная и насыщенная ламелизация протекторной части шины (ламели — это прорези в элементах протектора, которые создают дополнительные активные кромки зацепления и забирают в себя жидкость) и специально разработанная, более мягкая резиновая смесь протектора, которая сохраняет свою эластичность даже в глубокие минусовые температуры.

За счёт комплекса этих решений шина и цепляется за микро-выступы ледяной поверхности. Отсюда и народное название — липучки. Но, на чистом льду такие шины проигрывают шипованным, однако есть и плюсы — шины фрикционного типа более стабильно ведут себя при перепадах температур и по талому снегу, а также на мокрой дороге. Кроме того, «липучки» тише шипованных шин при движении по асфальту.

Фрикционные модели шин подойдут для любых автомобилей, а также водителям, которые ценят комфорт и эксплуатируют автомобиль преимущественно в городе по очищенным от ледяной корки дорогам.