Увлечение мотоциклами может говорить о депрессии

Склонность к увлечению мотоциклами может быть связана с наличием у их владельцев депрессивных состояний, включая суицидальные тенденции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Обуховой» факультета «Психология образования» ФГБОУ ВО МГППУ Дарья Красило.

«Понятия «склонность к мотоциклам» в психологии не существует – корректнее говорить о «склонности к риску», проявляющейся в увлечении мотоспортом, байкерской культурой и другими экстремальными видами активности: горными лыжами, кайтингом, альпинизмом, рафтингом, прыжками с парашютом. Депрессивные (включая суицидальные) состояния – в сочетании с индивидуальными особенностями и жизненной ситуацией – могут быть связаны с выбором мотоцикла», – сказала Красило. Она уточнила, что депрессия – это состояние отчуждения от жизни: апатия, потеря смысла, неспособность переживать эмоции. «Человек теряет способность ставить цели, у него исчезает мотивация, ему безразлично, что с ним произойдет. Отсюда – попытки суицида. Поэтому некоторые выбирают мотоцикл как «средство от меланхолии», надеясь, что острые ощущения пробудят подавленные эмоции. Такие мотоциклисты могут представлять угрозу на дороге: они используют рискованные и агрессивные стратегии вождения, поскольку именно на грани смерти способны испытывать хоть какие-то эмоции», – пояснила Красило.

Она отметила, что к рискованному вождению чаще склонны люди экстравертного типа.

«У интровертов выше чувствительность к стимулам – им достаточно слабых воздействий. Экстравертам требуются более интенсивные стимулы, чтобы достичь эмоционального отклика. Поэтому им «помогают» экстремальные хобби», – добавила Красило.

Психолог подчеркнула, что к агрессивному вождению склонны не все экстраверты, а в первую очередь – с эпилептоидным, гиперактивным или неустойчивым типом характера.