Как понять, что печка в авто скоро выйдет из строя

С наступлением осени российские водители начинают массово включать отопитель салона. В этот момент многие обнаруживают, что с печкой какие-то проблемы. Вместо долгожданного тепла она выдает странные запахи, шумы и едва теплый воздух.

Руководитель автосервиса Fit Service Иван Половников объяснил "Российской газете", как по первым симптомам распознать скорую поломку отопителя и решить проблему до наступления настоящих морозов.

Что должно насторожить водителя:

1. Нетипичные звуки

Первое, что могут заметить автовладельцы при включении отопителя, посторонние звуки при работающем вентиляторе. Это могут быть скрипы, стуки, скрежет, писк - любой из этих звуков сигнал близкой и дорогостоящей поломки. Поэтому рекомендую включать печку в тишине, без музыки и разговоров в салоне. Посторонние звуки чаще всего говорят о том, что подшипники мотора вентилятора изношены и могут в любой момент заклинить. Рекомендую поменять их сразу, иначе вентилятор перестанет работать внезапно, в самый неподходящий момент.

Прислушивайтесь к работе отеплителя в течение какого-то времени, несколько первых поездок в начале похолодания. Идеальный сценарий - максимально беззвучная работа прибора, с мерным тихим жужжанием вентилятора.

2. Слабый нагрев

Ухудшение температуры обдува, снижение теплоотдачи системы обогрева салона - это следующий "тревожный звоночек". Такая проблема может свидетельств об ухудшении свойств антифриза или забитом радиаторе отопителя салона. Если воздух горячий, но на максимальной скорости водитель получает минимальный поток - это также симптом поломки. Чаще всего виноват забитый летней пылью салонный фильтр. Его замена простая и недорогая, поэтому начать лучше именно с этого действия. Если манипуляция не поможет, следует исключить засорение радиатора печки или сломанный моторчик вентилятора.

3. Стекла в тумане

Если даже при включении печки сохраняется запотевание лобового стекла в районе обдува - это сигнал неполадки. Это чаще всего говорит о том, что антифриз вытекает из патрубков теплообменника салонного отопителя и, испаряясь, оставляет конденсат на внутренней стороне лобового стекла. Кстати, об утечке антифриза из радиатора говорит и сладковатый запах.

4. Не меняются режимы

При первом включении печки необходимо не только оценить температуру и качество нагрева салона, но и попробовать переключить направление обдува. Испытайте разные режимы и скорости. Если обнаружится, что, например, из режима "лицо-ноги" не происходит переключение на лобовое стекло, то не стоит откладывать визит на автосервис. Такая на первый взгляд мелкая неприятность говорит о том, что вышел из строя актуатор сервопривода заслонок или случилась поломка в электрической части климат-контроля. Третья возможная причина, которая уже может ударить по бюджету, это поломка самого блока управления печкой.

Есть стереотипное мнение, что все поломки, связанные с отопителем - это мелкие и не дорогостоящие работы автосервиса. Однако в современных автомобилях для того, чтобы заменить, например, радиатор печки, требуется практически полный разбор передней панели автомобиля. Такая же история в старых российских автомобилях. Это всегда длительная работа, которая занимает 9-10 часов и не всегда укладывается в один день автомеханика. Поэтому на итоговый бюджет ремонта повлияет не только цена новой детали, но стоимость дорогостоящей услуги, - отметил специалист.