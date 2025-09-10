Корреспондент "РГ" протестировал "Ладу Искру"

АвтоВАЗ вывел на российский рынок новинку - Lada Iskra. Семейство модели представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Двигатели - 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5- и 6-ступенчатыми МКП и вариатором. Цены на автомобиль - от 1,25 до 1,8 млн рублей.

© Российская Газета

Корреспондент "РГ" уже успел протестировать "Искру". Мотора, который выдает 106 л.с., достаточно для городских условий и трассы средней протяженности. Шестиступенчатая коробка работает достаточно четко, а передачи включаются легко без усилий.

Если максимально раскрутить двигатель, то на седане можно достичь 100 км/ч примерно за 13 секунд. Универсал и его кросс-версия разгоняются медленнее. Впрочем, для спокойной езды этого вполне достаточно. Что касается расхода топлива, то он составил около восьми литров на сто километров.

Очень понравилась подвеска - новая Lada отлично справляются со всеми неровностями дорожного покрытия. Стыки, рельсы, люки, лежачие полицейские, небольшие ямы и выбоины - вообще нет никаких проблем.

Как и седан, кроссовая версия отлично реагирует на повороты руля - машина четко едет туда, куда вам надо. На большой скорости сильных кренов не обнаружилось - автомобиль твердо стоит на дороге.

В плане шумоизоляции новинка не так далеко отстала от Vesta. При росте скорости появляется свист воздуха около боковых зеркал, а задним пассажирам отчетливо слышны звуки из арок колес. Впрочем, все в пределах допустимого в этом классе.

Среди основных конкурентов модели в российской компании называют Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, Solaris KRS, Solaris KRX и даже кроссовер Chery Tiggo 4.

Эксперты полагают, что Lada Iskra сможет привлечь около 20-30% потенциальных покупателей "Гранты", особенно тех, кто готов заплатить немного больше за улучшенные технические характеристики и комфорт.