Что делать, если машина на ходу дергается и теряет обороты

Когда двигатель автомобиля, особенно если он подержанный, начинает работать нестабильно, это может проявляться в виде нестабильной его работы на ходу. Индикатор Check engine загорается, машина дергается, а скорость набирается медленно и с трудом. Эксперт одного из московских СТО Алексей Н. в беседе с порталом "Автовзгляд" поделился советами, как лучше действовать в такой ситуации, чтобы избежать серьезных проблем и значительных расходов.

Он подчеркнул, что такую проблему необходимо воспринимать со всей серьезностью. В случае возникновения неисправности рекомендуется снизить нагрузку на двигатель, то есть уменьшить скорость и не пытаться ее резко увеличивать. Желательно сразу включить аварийную сигнализацию и при первой возможности съехать на обочину или в любое свободное пространство на дороге.

После этого важно как можно быстрее определить причину поломки. Следует начать с наиболее простых версий, одной из которых может быть использование некачественного топлива, однако для выявления истинного источника проблемы потребуется не только тщательный анализ ситуации, но и проверка электронных систем автомобиля методом компьютерной диагностики.

Наиболее частой причиной возникновения "троения" являются неисправности в системе зажигания, топливоподачи и выхлопной системе. А самой популярной поломкой являются вышедшие из строя свечи или катушки зажигания.

Кроме того, двигатель может работать нестабильно при сломанном датчике массового расхода воздуха (ДМРВ). Также возможен выход из строя лямбда-зонда, что приводит к рывкам и увеличению расхода топлива. Еще одной причиной может быть засорение каталитического нейтрализатора. Не следует исключать и проблемы с форсунками.

Эксперт акцентирует внимание на том, что даже при установлении истинного источника возникшей поломки это не гарантирует ее оперативное устранение в дороге из-за отсутствия необходимых запасных запчастей и навыков по обслуживанию машины.

В случае возникновения внештатной ситуации в пути специалист рекомендует немедленно обратиться в сервис. Если есть сомнения в возможности самостоятельно доехать до СТО, следует вызвать эвакуатор. Это поможет сэкономить время, средства и избежать больших проблем.

