Названа главная ценность УАЗ «Буханки», объясняющая ее стоимость

Многие китайские автопроизводители сейчас активно снижают цены за счёт каких-либо предложений — различных акций или персональных скидок. Так, кроссовер JAC JS3 в настоящее время можно приобрести по цене от 1,7 до 1,9 миллиона рублей.

В то же время на рынке встречаются предложения от дилеров на модель УАЗ «Буханка» по стоимости, приближающейся к 2 миллионам рублей.

Рассматривать «Буханку» как транспортное средство, предназначенное для комфортных поездок, не стоит. Эксперт называет этот советский внедорожник «профессиональным инструментом», механизмом, созданным для передвижения по абсолютно любым типам поверхностей. «Такой механизм не может стоить дёшево по определению», - считает Васильев.

По его мнению, цена базовой версии УАЗа, которая начинается от 1 318 500 рублей, в современных условиях не является завышенной. Речь идет о автомобиле с настоящим полным приводом, включающим в себя раму, мосты и понижающую передачу.

Также эксперт добавил, что ни о каком прямом ценовом соперничестве с китайским автопромом говорить не приходится. Он пояснил, что модели из Китая с полным приводом находятся в ценовом сегменте около 3 миллионов рублей. При этом их полный привод, по словам Васильева, совершенно не адаптирован для серьёзного бездорожья и за пределами асфальтированных дорог имеет крайне ограниченную область применения.

Заявленные на многочисленных дилерских сайтах привлекательные цены на китайские автомобили часто относятся к машинам с пробегом или представляют собой относительно честный способ привлечь потенциального клиента, чтобы впоследствии предложить ему покупку по более высокой стоимости, подытожил специалист.